Как не спалить электросеть машины, занимаясь доморощенным тюнингом

Карантин — это не только самоизоляция, но и время разобраться в огромном количестве задач, до которых раньше просто не доходили руки. Сэкономив от двух до трех часов на поездке в офис, российские водители наверняка захотят их потратить на что-нибудь полезное. Например, улучшить свет или усилить звук клаксона собственного авто, а то и становить новую сигнализацию, или «прокачать музыку».

Казалось бы, что может быть проще? Купил железку, протянул провода, прикрутил гаджет и пристроил кнопку вкл/выкл в удобное место. Школьный учебник по физике за 8 класс: цепь, ключ, «плюс» и «минус». Однако на практике такой подход ничего хорошего не даст. В лучшем случае — сгорит дешевая китайская кнопка, которая на такие токи не рассчитана, а в худшем — замкнет всю электросеть автомобиля. Потому что для включения фар нужно не менее 10 ампер, что для кнопки слишком много. Долго она в таком режиме не выдержит. Чтобы возгорания не произошло, применяется самое обыкновенное реле, которое было изобретено еще в начале XIX века — примерно 200 лет назад.

Квадратная коробочка, которую каждый отечественный водитель видел не менее тысячи раз, состоит из электромагнитной катушки, на которую подается ток, и двух контактов, между которыми располагается ключ. Когда на катушку подается ток, создается электромагнитное поле, которое и притягивает контакт к нужному разъему, замыкая цепь.