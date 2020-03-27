Как не спалить электросеть машины, занимаясь доморощенным тюнингом

Карантин — это не только самоизоляция, но и время разобраться в огромном количестве задач, до которых раньше просто не доходили руки. Сэкономив от двух до трех часов на поездке в офис, российские водители наверняка захотят их потратить на что-нибудь полезное. Например, улучшить свет или усилить звук клаксона собственного авто, а то и становить новую сигнализацию, или «прокачать музыку».
Казалось бы, что может быть проще? Купил железку, протянул провода, прикрутил гаджет и пристроил кнопку вкл/выкл в удобное место. Школьный учебник по физике за 8 класс: цепь, ключ, «плюс» и «минус». Однако на практике такой подход ничего хорошего не даст. В лучшем случае — сгорит дешевая китайская кнопка, которая на такие токи не рассчитана, а в худшем — замкнет всю электросеть автомобиля. Потому что для включения фар нужно не менее 10 ампер, что для кнопки слишком много. Долго она в таком режиме не выдержит. Чтобы возгорания не произошло, применяется самое обыкновенное реле, которое было изобретено еще в начале XIX века — примерно 200 лет назад.
Квадратная коробочка, которую каждый отечественный водитель видел не менее тысячи раз, состоит из электромагнитной катушки, на которую подается ток, и двух контактов, между которыми располагается ключ. Когда на катушку подается ток, создается электромагнитное поле, которое и притягивает контакт к нужному разъему, замыкая цепь.
Чудо электротехники заключается в том, что с помощью реле можно подключить «нагруженные приборы» — компрессор, дополнительный свет, лебедку — к самой простой и дешевой кнопке с тонкими проводами. Выключатель не сгорит — ведь он технически подключен к другой цепи со слабыми токами, а сама система будет достаточно надежной и сколь угодно мощной. Ограничение зависит лишь от мощности самого реле, всегда написанного на корпусе.
Однако при выключении реле, часто возникает скачок напряжения во всей цепи, который приводит к выходу из строя многих элементов достаточно хрупкой электросистемы современного автомобиля. Чтобы этого не произошло, нужно в момент покупки компонентов позаботиться не только о качестве самого реле и колодки, но и о наличии в колодке предустановленного диода. Этот крошечный «потребитель» загасит любой скачок и сбережет всю систему, защитив автовладельца от многочисленных лишних трат.
…Занимаясь дооснащением собственного авто, важно убедиться в соблюдении всех требований как автопроизводителя, так и поставщика нового электронного помощника. Семь раз проверить, и только потом подключить питание. О свойствах советских и ранних российских машин, которые были сделаны просто и не требовали монументальных знаний от водителя, лучше забыть: даже современная LADA — сложный и технологичный автомобиль, «залезать» в который можно только после длительной и кропотливой подготовки.