Спасаем кондиционер от закисания

Что происходит потом? Потом вы включаете кондиционер и с ужасом ощущаете запах — ну натурально перегнивающий. Поскольку говорили мы не о зарождении жизни на Земле, а о том, что происходит в глубинах вашей собственной машины. Процесс, кстати, очень похожий. На внутренние детали кондиционера попадают частицы растений, останки насекомых, пылинки, они создают удобную почву. Ну а что дальше, вы уже поняли. И кто виноват ясно — микроорганизмы. Как бы их оттуда выкурить?
В теории, можно все разобрать и тщательно промыть, все воздуховоды, радиаторы, заслонки. Огромная работа, цены немалой. Никто никогда так делать не будет. Есть другой путь проще, реалистичней и бюджетней. Не случайно абзацем выше всплыло слово «выкурить» — процесс, который мне и вам вполне по силам сделать самостоятельно. Не дымом, конечно. Для этого нужно в автомагазине приобрести такую вот штуку — «Очиститель кондиционера», к примеру, от Astrohim. После этого очистителя запах химии пропадает довольно быстро, равно как и тухлый запах, выходящий из дефлекторов.
Из его достоинств можно также отметить натуральные эфирные масла, содержащиеся в составе. Что нужно знать о процессе очистки, так это то, что займет он минут 30—40, и для эффективности выполнять его очень желательно в строгом соответствии с инструкцией, которую, очевидно, не лишне изучить до начала работы. Она несложна и прекрасно отражена на упаковке баллончика.
Итак, протапливаем салон машины печкой и удаляем салонный фильтр (важно!). Далее снижаем производительность отопителя, переводим его в режим рециркуляции, размещаем баллончик возле воздухозаборника рециркуляции и приводим его в действие. Где в вашей модели расположен искомый воздухозаборник подскажет инструкция машины, ну или интернет-поисковик, обычно он в районе ног переднего пассажира. Теперь выходим и закрываем автомобиль.
Состав самостоятельно распыляется из баллончика и втягивается климатической системой, а там воздействует на отложения и убивает в них те самые микроорганизмы. Понятно, что отложений он не устраняет, зато деактивирует, процесс гниения в них прекращается, и остаточный аромат исчезает. Можно ездить и радоваться.
А теперь правильный вопрос — когда проводить обработку? Специалисты рекомендуют делать это два раза в год — весной, перед началом сезона и осенью, когда пользование кондиционером сходит на нет.
Но вот обработка завершена, салон хорошенько проветрен, и вы пользуетесь машиной совершенно как обычно. Зато на вопрос «есть ли жизнь в кондиционере» уверенно отвечаете: «Нет! Теперь нет!».