Спасаем кондиционер от закисания

Что происходит потом? Потом вы включаете кондиционер и с ужасом ощущаете запах — ну натурально перегнивающий. Поскольку говорили мы не о зарождении жизни на Земле, а о том, что происходит в глубинах вашей собственной машины. Процесс, кстати, очень похожий. На внутренние детали кондиционера попадают частицы растений, останки насекомых, пылинки, они создают удобную почву. Ну а что дальше, вы уже поняли. И кто виноват ясно — микроорганизмы. Как бы их оттуда выкурить?

В теории, можно все разобрать и тщательно промыть, все воздуховоды, радиаторы, заслонки. Огромная работа, цены немалой. Никто никогда так делать не будет. Есть другой путь проще, реалистичней и бюджетней. Не случайно абзацем выше всплыло слово «выкурить» — процесс, который мне и вам вполне по силам сделать самостоятельно. Не дымом, конечно. Для этого нужно в автомагазине приобрести такую вот штуку — «Очиститель кондиционера», к примеру, от Astrohim. После этого очистителя запах химии пропадает довольно быстро, равно как и тухлый запах, выходящий из дефлекторов.