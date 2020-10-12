Можно ли заменить в автомобиле кондиционер на климат-контроль

Сегодня в автосалонах едва ли можно отыскать новый автомобиль без какой-либо климатической системы. Даже самые доступные модели — LADA Granta и Nissan on-Do — уже в средних комплектациях располагают кондиционером, а в старших порадуют даже простейшим климат-контролем.

Однако в погоне за экономией, особенно в столь нестабильные времена, многие покупатели отказываются от большинства «лишних» опций. И зачастую ими вычеркивается из списка и такая полезная система, как климат-контроль. «Кондиционер есть, и хорошо — главное, что хоть как-то морозит в жаркую погоду, а с остальным разберемся», — думают «практичные» водители. Ан нет, не разберетесь, ведь «кондей» во многом уступает «климату», и это сразу ощущается.