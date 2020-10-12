Можно ли заменить в автомобиле кондиционер на климат-контроль

Сегодня в автосалонах едва ли можно отыскать новый автомобиль без какой-либо климатической системы. Даже самые доступные модели — LADA Granta и Nissan on-Do — уже в средних комплектациях располагают кондиционером, а в старших порадуют даже простейшим климат-контролем.
Однако в погоне за экономией, особенно в столь нестабильные времена, многие покупатели отказываются от большинства «лишних» опций. И зачастую ими вычеркивается из списка и такая полезная система, как климат-контроль. «Кондиционер есть, и хорошо — главное, что хоть как-то морозит в жаркую погоду, а с остальным разберемся», — думают «практичные» водители. Ан нет, не разберетесь, ведь «кондей» во многом уступает «климату», и это сразу ощущается.
Главное отличие кондиционера от климат-контроля заключается в том, что управление первым осуществляется вручную, в то время как второй поддерживает температуру автоматически. «Кондей» располагает механическими переключателями, соединенными с соответствующими заслонками тросами. Также иногда встречаются вакуумный и даже электрический привод, но они все равно требуют активного участия водителя в процессе корректировки «погоды».
Что же до климат-контроля, то он подразумевает электрические приводы, датчики температуры и солнца, наличие блока управление — «мозгов», которые берут руководство системой на себя. Водителю достаточно выставить желаемый градус и нажать Auto: «климат» не только будет поддерживать выбранный показатель, но и направит в нужные места потоки воздуха, грамотно распоряжаясь тепловыми ресурсами.
Автомобилистам, располагающим кондиционером, приходится постоянно отвлекаться от дороги, перенастраивая то и дело печку или обдув. Кроме того, многие водители и их пассажиры жалуются на периодические простуды, спровоцированные чересчур усердным «охладителем». И что делать, если мучиться с «кондеем» больше не хочется, а поменять машину на новую — с «климатом» — возможности нет?
Отвечая на главный вопрос, отметим, что демонтировать кондиционер и установить на его место климат-контроль в большинстве случаев можно. Хотя все, конечно, зависит от конкретной модели, ее возраста и бюджета, который вы готовы вложить в такой «апгрейд». Сразу скажем: процедура недешевая и небыстрая, ведь придется, помимо прочего, снимать торпедо и перекладывать проводку.
Если вам совсем осточертел кондиционер, и вы готовы отказаться от отпуска ради климат-контроля, то лучше доверить этот процесс профессионалам. Ведь, как мы уже сказали, замена климатической системы подразумевает утомительные «копания» в проводке. Малейшая ошибка, и вся работа пойдет насмарку: ни «климат» функционировать не будет, ни «кондей» больше не включится.
Уверены в своих силах? Тогда заказывайте подходящий по форме и размерам кожух отопителя, электронный модуль управления системой с панелью, датчики солнечного света и температуры за бортом, воздуховод, а также саму проводку. А дальше придется искать пошаговую инструкцию в интернете — процесс различается в зависимости от модели, универсальных рекомендаций быть не может.
Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали автовладельцы, менявшие своими силами кондиционер на климат-контроль, на эту процедуру стоит закладывать от 6 часов до двух дней. Опять же, опытные мастера справятся быстро, а вот новичкам, которые еще и не особо дружат с электрикой, придется попотеть.
Что же до цены, то здесь все, разумеется, индивидуально. Однако если брать в качестве примера самую популярную иномарку на вторичном рынке — Ford Focus — то готовьте от 20 000 до 30 000 рублей. Планируете обратиться в сервис? Смело прибавляйте к этой сумме еще около 10 000 целковых.
А вообще, чтобы таких проблем не знать, уделяйте большее внимание списку оборудования, присматривая автомобиль. От панорамной крыши и мониторинга мертвых зон можно отказаться, но экономить на таких вещах, как климат-контроль, который косвенно влияет и не безопасность, не стоит.