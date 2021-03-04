Как навсегда забыть о мокрых коврах и запотевших стеклах в авто

Весна внезапно пришла, и, конечно, мы оказались к ней не готовы. Гидрометцентр торжественно обещал повторение морозов, холодный месяц и даже снегопады, но на улице светит солнце и отчаянно журчит вода. Сугробы медленно, но верно превращаются в грязную кашу. А мы аккуратно несем ее на резиновые, а порой и велюровые ковры своей машины. Влажность в любом автомобиле каждую весну спорит по процентному соотношению с аквариумом, что выражается в постоянных подтеках на стеклах и мокром карпете — ковре из ворса, в который затянут весь пол.
Ситуация выправится, когда забортные температуры стабильно пройдут отметку «весна» и войдут в «лето», а пока придется потерпеть. Будем откровенны: просушить автомобиль сейчас будет невероятно сложно. Понадобится теплое и закрытое помещение, тепловая пушка и много часов ожидания. А ведь можно было всего вышеперечисленного избежать за сущие копейки. Ловите очередной «лайфхак», позволяющий навсегда забыть о лишней воде в салоне автомобиля. Теперь влага будет только в бутылке!
Итак, нам потребуется лишь коврик для ванны из вспененного ПВХ, что найдется в любом магазине промтоваров, а периодически попадается и вовсе «на отрез»: размер можно выбрать, исходя из потребностей. Разделив покупку на ровные части, нужно просто подложить его под резиновые ковры, а вечером, когда в салоне автомобиля еще тепло, выжать. Вот и вся хитрость, позволяющая забыть о вечной борьбе с издержками осеннее-весеннего периода эксплуатации автомобиля.
Ковер из вспененного ПВХ очень прочный, прослужит столько, сколько захочет его владелец, а следы износа скажутся исключительно на внешнем виде, но не на функциональной составляющей. А поскольку «инновация» будет всегда скрыта под оригинальными резиновыми ковриками, эксплуатировать «лайфхак» можно практически вечно. Надо лишь дойти на магазина и потрать около двухсот рублей, аккуратно раскроить и разложить под ноги всем пассажирам и водителю.