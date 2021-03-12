Привет, Наташа: зачем некоторые водители возят на крыше специальные тюки

Воистину, таких снегопадов, что познала Первопрестольная и окрестности в этом году, не помнят даже старожилы и краеведы. Интернет подскажет, что нечто подобное столица видала в семидесятых. То есть для ¾ московских водителей столь отчаянный тандем мороза и осадков бстал сюрпризом. Отнюдь не самым приятным.

Машины не заводились, не ехали и за считанные минуты превращались в сугробы, которые растают, судя по заверениям метеорологов, ближе к июлю. Добавила перца и повальная борьба градоначальства с гаражными кооперативами: обладать железной коробкой 3х6 метра могут сегодня позволить себе все меньше и меньше жителей столицы. Другими словами, спрятать «железного коня» от разгулявшейся непогоды уже просто некуда.

Впрочем, изобретать велосипед не следует: решение есть, и доступно оно каждому. Ведь при желании может быть изготовлено даже в домашних условиях. Ловкий, самобытный и, главное, простой лайфак прибыл с «северов», из Якутска, где лютыми морозами и трехметровыми сугробами никого не удивить, а вот автомобиль на парковке должен быть скрыт от непогоды, ведь от этого напрямую зависит безопасность. И даже больше — жизнь.

Так что гараж должен быть и, желательно, всегда с собой. А как оснастить машину опцией улитки с акцентом на сохранение температуры ДВС? Одного предпускового подогревателя тут просто не хватит.