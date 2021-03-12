Привет, Наташа: зачем некоторые водители возят на крыше специальные тюки

Воистину, таких снегопадов, что познала Первопрестольная и окрестности в этом году, не помнят даже старожилы и краеведы. Интернет подскажет, что нечто подобное столица видала в семидесятых. То есть для ¾ московских водителей столь отчаянный тандем мороза и осадков бстал сюрпризом. Отнюдь не самым приятным.
Машины не заводились, не ехали и за считанные минуты превращались в сугробы, которые растают, судя по заверениям метеорологов, ближе к июлю. Добавила перца и повальная борьба градоначальства с гаражными кооперативами: обладать железной коробкой 3х6 метра могут сегодня позволить себе все меньше и меньше жителей столицы. Другими словами, спрятать «железного коня» от разгулявшейся непогоды уже просто некуда.
Впрочем, изобретать велосипед не следует: решение есть, и доступно оно каждому. Ведь при желании может быть изготовлено даже в домашних условиях. Ловкий, самобытный и, главное, простой лайфак прибыл с «северов», из Якутска, где лютыми морозами и трехметровыми сугробами никого не удивить, а вот автомобиль на парковке должен быть скрыт от непогоды, ведь от этого напрямую зависит безопасность. И даже больше — жизнь.
Так что гараж должен быть и, желательно, всегда с собой. А как оснастить машину опцией улитки с акцентом на сохранение температуры ДВС? Одного предпускового подогревателя тут просто не хватит.
Различные надувные и раскладные истории, которых немало на знаменитой китайской барахолке, осыпятся осенними листьями на асфальт, когда градусник привычно пробьет отметку в −30 градусов. Поделки «срединной империи» к такому обороту явно не готовы, а ведь в Якутии, откуда родом лайфхак, бывает и −50 градусов. Так что технологии Поднебесной стоит отложить до лучших времен и применить проверенные решения: «Наташу».
Именно так называется портативный переносной гараж, который устанавливается прямо на рейлинги и всегда путешествует вместе с автомобилем. «Наташа» сделана из плотного брезента, который изнутри «подбит» синтепоном и прошит плотной ниткой. Благодаря утеплителю, машина медленнее остывает, предпусковой подогреватель можно активировать реже и на меньшее количество времени.
Но самое главное, «улитка» всегда несет свой «домик» с собой: портативный гараж собирается в плотный тюк на крыше, который не парусит, не свистит и всегда готов к использованию. Достаточно просто расстегнуть крепление и расправить ткань вокруг автомобиля. Сегодня прогресс дошел до того, что можно заказать пошив «гаража» по модели машины.
Стандартная, универсальная версия условно «заводского» исполнения обойдется в 12 000 рублей, а уникальная модель будет стоить от 20 000 рублей. Кстати, в Якутии на стенке «Наташи» пишут номер машины. Знаете почему? Чтобы не воровали. В Якутске портативные гаражи уже давно стали нормой и достаточно частым явлением. Что ж, еще одна такая зима, и ждем «Наташу» в Москве. Втрое дороже, но в цветах по сезонной моде и простеганной «ромбом».