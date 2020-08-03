Почему окисляются клеммы аккумулятора, чем это грозит и как бороться с бедой

Налет на клеммах аккумулятора — далеко не редкость. Причем цвет кристаллов может варьироваться от белого до ярко-голубого, и образовываться окисел может как на обеих клеммах одновременно, так и на плюсовой, и на минусовой по отдельности. Но каковы причины возникновения окислительного процесса и как с этим бороться?

Рыхлый налет или сульфат свинца образуется вследствие вступления в реакцию кислоты в электролите аккумулятора и свинцовых клемм. Этого не происходит, если с АКБ вашего автомобиля полный порядок. Однако если есть утечки, то «снежка» на контактных клеммах не избежать.

Например, налет может образоваться, когда у аккумуляторной батареи забиты грязью вентиляционные отверстия. В результате давление электролита повышается, и часть его почти наверняка выдавит наружу.

Электролит также может просачиваться в микротрещины на корпусе батареи или через образовавшиеся со временем щелочки в области уплотнителей контактных стержней. Окисел появится и из-за неплотно прикрепленных контактов.

Седина на минусовой клемме — следствие недозарядки батареи или недостаточной плотности электролита. Так же возможно замыкание в ячейках аккумулятора. А окислившаяся плюсовая клемма говорит нам о том, что АКБ получает чрезмерный заряд.