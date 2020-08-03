Почему окисляются клеммы аккумулятора, чем это грозит и как бороться с бедой

Налет на клеммах аккумулятора — далеко не редкость. Причем цвет кристаллов может варьироваться от белого до ярко-голубого, и образовываться окисел может как на обеих клеммах одновременно, так и на плюсовой, и на минусовой по отдельности. Но каковы причины возникновения окислительного процесса и как с этим бороться?
Рыхлый налет или сульфат свинца образуется вследствие вступления в реакцию кислоты в электролите аккумулятора и свинцовых клемм. Этого не происходит, если с АКБ вашего автомобиля полный порядок. Однако если есть утечки, то «снежка» на контактных клеммах не избежать.
Например, налет может образоваться, когда у аккумуляторной батареи забиты грязью вентиляционные отверстия. В результате давление электролита повышается, и часть его почти наверняка выдавит наружу.
Электролит также может просачиваться в микротрещины на корпусе батареи или через образовавшиеся со временем щелочки в области уплотнителей контактных стержней. Окисел появится и из-за неплотно прикрепленных контактов.
Седина на минусовой клемме — следствие недозарядки батареи или недостаточной плотности электролита. Так же возможно замыкание в ячейках аккумулятора. А окислившаяся плюсовая клемма говорит нам о том, что АКБ получает чрезмерный заряд.
В первом случае батарею нужно подзарядить или, измерив плотность электролита, долить живительной для АБК влаги. Во втором — нужно выяснить причину перезаряда, и устранить ее. Иначе электролит в банках батареи будет постоянно закипать, что в свою очередь может привести буквально к взрыву.
В случае же выявления замыкания в одной из ячеек — аккумулятор сразу же необходимо заменить. Если причина появления белого налета выяснена и устранена, необходимо избавиться и от самого окисла на клеммах. Если этого не сделать, то проблемы могут повториться даже с новой батареей. А значит, глушим двигатель, надеваем резиновые перчатки, действуем смело, но аккуратно.
Для начала нужно открутить минусовую клемму, а затем, плюсовую. Если аккумулятор не новый, значит удаляем его с площадки для дальнейшей чистки от грязи, которая, кстати, хорошо проводит ток, что не есть хорошо для самой батареи.
Далее: при помощи наждачной бумаги с мелким зерном или металлической щеткой нужно вычистить внешнюю и внутреннюю часть клемм. Затем заранее заготовленным раствором соды (две столовые ложки на стакан воды) необходимо протереть АКБ и контактные стержни, чтобы убрать остатки кислоты. После этого необходимо протереть батарею влажной тряпкой, а затем, вытереть насухо.