Какие известные доработки категорически противопоказаны внедорожнику, и почему

Многие любители бездорожья устанавливают на «Ниву» или УАЗ самоблокирующиеся дифференциалы. Таких конструкций много, мы же обратим внимание на шариковые «самоблоки». В их конструкции вместо сателлитов и шестерен используются стальные шарики. На бездорожье такая конструкция действительно помогает. Машина легче гребет в грязи, да и ресурс шариковой блокировки приличный. Но многие забывают, что узел надо обкатывать. Причем именно на плохой дороге при небольшой скорости.

А так как большинство водителей в повседневной жизни передвигаются по асфальту, такой самоблок можно не только «убить» при резких стартах, он еще может подкинуть неприятный сюрприз. Скажем, если впереди скользкий поворот, где машину начинает заносить, то водитель обычно нажимает газ, чтобы вывести автомобиль из заноса тягой. И вот тут дифференциал резко замыкается, и наступает стопроцентная блокировка. Машина на это очень нервно реагирует. Да так, что можно вылететь в кювет.