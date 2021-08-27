Какие известные доработки категорически противопоказаны внедорожнику, и почему

Многие любители бездорожья устанавливают на «Ниву» или УАЗ самоблокирующиеся дифференциалы. Таких конструкций много, мы же обратим внимание на шариковые «самоблоки». В их конструкции вместо сателлитов и шестерен используются стальные шарики. На бездорожье такая конструкция действительно помогает. Машина легче гребет в грязи, да и ресурс шариковой блокировки приличный. Но многие забывают, что узел надо обкатывать. Причем именно на плохой дороге при небольшой скорости.
А так как большинство водителей в повседневной жизни передвигаются по асфальту, такой самоблок можно не только «убить» при резких стартах, он еще может подкинуть неприятный сюрприз. Скажем, если впереди скользкий поворот, где машину начинает заносить, то водитель обычно нажимает газ, чтобы вывести автомобиль из заноса тягой. И вот тут дифференциал резко замыкается, и наступает стопроцентная блокировка. Машина на это очень нервно реагирует. Да так, что можно вылететь в кювет.
Так называемая «мудовая резина», очень почитаемая любителями бездорожья, также способна создать проблемы. Дело в том, что при движении по асфальту на высокой скорости она ведет себя нестабильно, что может вызвать потерю управления в повороте. Поэтому на таких шинах надо ездить не спеша. Тогда и расход топлива не напугает, ведь с шинами с надписью Mud Terrain автомобиль становится пожирателем бензина.
А еще, желая повысить проходимость автомобиля, водители часто заваривают редуктор. Так он позволяет равномерно распределить тягу между колесами и внедорожные качества машины повышаются. Но беда в том, что заблокированный мост очень сильно ухудшает управляемость, поэтому ездить на таком авто по городу подчас просто опасно.