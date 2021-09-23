Как за 100 000 рублей сделать Kia Optima из LADA Granta

Как рассказывает «Лада. Онлайн», ключевым элементом проекта стал мультируль от Kia Optima: чтобы подлючить корейскую «баранку» (а в «Гранте» работают все без исключения кнопки, плюс подключена подушка безопасности), было потрачено около 30 000 рублей.

Также отечественному седану перепали рычаг коробки передач от BMW, воздуховоды от Mercedes-Benz, а также медиасистема Teyes, на экран которой может выводиться информации от CAN шины автомобиля.

Нестандартное расположение «мультимедийки» потребовало изготовления специальной рамки, что стоила порядка 10 000 «целковых». Закрывают список доработок кнопка stars/stop, дополнительные подстаканники, беспроводная зарядка и атмосферная подсветка интерьера.

На все переделки ушло около года времени и 100 000 рублей денег. И это только начало! В планах владельца — внедрение электромеханического «ручника» и электропривода сидений. Как говорится, чем бы дитя не тешилось…

Вообще, владельцы автомобилей LADA любят всяческие доработки. Так, хозяева старых «Нив» научились своими силами проводить рестайлинг, внедняя панель приборов и климатическую установку нового образца. А к Chevrolet Niva нынче принято прилаживать задние фонари от свежей Niva Travel.