Как в сильный снегопад защитить «дворники» от обмерзания на ходу

Для начала вспомним, как происходит налипание снега на «дворник». Снежинки падают на теплое стекло и слегка подтаивают. Щетка работающего стеклоочистителя подхватывает эту кашицу и оттаскивают ее в более холодные части «лобовухи» — в бок или в области покоя «дворников». В этих местах растаявшая вода замерзает и «схватывается» с щеткой и еще не растаявшим снегом. В результате мы имеем снежно-ледовый «нарост», который мешает «дворнику» как следует выполнять свои функции.
Как же быть гражданам, лишенным счастья электрообогрева лобового стекла во время сильного снегопада, залепляющего «дворники»? Ответ на этот вопрос сильно зависит от условий движения машины. Если снег валит во время оттепели, когда авто «увязло» в заторе, то можно попробовать сымитировать обогрев «лобовухи», направив на нее максимальный обдув на максимальной температуре «печки». Через какое-то время стекло будет настолько теплым, что сможет передавать достаточное его количество резинкам дворников. Это не даст снегу намерзать на них.
Но если на улице мороз или скорость движения достаточно высока, свыше 40—50 км/ч, такой рецепт не сработает, — стекло будет слишком интенсивно охлаждаться набегающим потоком воздуха. Строго говоря, движение по трассе на скоростях, превышающих 80 км/ч, уже само по себе гарантирует, что снег на «дворники» не налипнет: сдуваемые воздухом снежинки просто не будут успевать таять на лобовом стекле.
Когда авто едет медленнее, или скоростной режим рваный, обмерзание «дворника» в снегопад почти неизбежно. Выход — сделать так, чтобы снег на лобовом стекле практически не таял. Добиться этого можно, охладив его. В идеале, еще перед началом поездки, едва заведя мотор, следует… полностью убрать обдув «печки» на лобовое стекло. Для обогрева пассажиров и водителя достаточно оставить обдув ног и туловища. При этом в движении «дворники» будут снег сметать с холодной лобовухи, а не возюкать по нему подтаявшую кашицу. В таком режиме вполне возможно, что «лобовуха» попытается запотеть изнутри.
Заметив признаки этого безобразия, следует снизить температуру климатической системы до минимально возможных значений и на короткое время направить обдув на лобовое стекло. И как только «туман» с него исчезнет, вновь перевести обдув на ноги и корпус. В таком режиме эксплуатации машины «дворники» будут практически всегда свободны от налипшего снега.