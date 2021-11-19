Как в сильный снегопад защитить «дворники» от обмерзания на ходу

Но если на улице мороз или скорость движения достаточно высока, свыше 40—50 км/ч, такой рецепт не сработает, — стекло будет слишком интенсивно охлаждаться набегающим потоком воздуха. Строго говоря, движение по трассе на скоростях, превышающих 80 км/ч, уже само по себе гарантирует, что снег на «дворники» не налипнет: сдуваемые воздухом снежинки просто не будут успевать таять на лобовом стекле.

Когда авто едет медленнее, или скоростной режим рваный, обмерзание «дворника» в снегопад почти неизбежно. Выход — сделать так, чтобы снег на лобовом стекле практически не таял. Добиться этого можно, охладив его. В идеале, еще перед началом поездки, едва заведя мотор, следует… полностью убрать обдув «печки» на лобовое стекло. Для обогрева пассажиров и водителя достаточно оставить обдув ног и туловища. При этом в движении «дворники» будут снег сметать с холодной лобовухи, а не возюкать по нему подтаявшую кашицу. В таком режиме вполне возможно, что «лобовуха» попытается запотеть изнутри.

Заметив признаки этого безобразия, следует снизить температуру климатической системы до минимально возможных значений и на короткое время направить обдув на лобовое стекло. И как только «туман» с него исчезнет, вновь перевести обдув на ноги и корпус. В таком режиме эксплуатации машины «дворники» будут практически всегда свободны от налипшего снега.