Сухая мойка автомобиля: все «за» и «против»

Одно время эта услуга предлагалась предприимчивыми молодыми людьми на парковках торговых центров. Что, в принципе, было довольно удобно — пока владелец авто изучает галереи гипермаркета, его машина за считанные минуты становится чистой. Методом пользуются и те, кто обитает вдали от традиционных моек или же попросту экономит. Но, как и везде, у мойки без использования воды есть как плюсы, так и минусы, которые преобладают.
Не будем вдаваться в химические процессы, которые происходят при нанесение моющего средства на грязный кузов — реклама что-то там рассказывает про молекулярные взаимодействия. Но грязь действительно смывается. Ко всему прочему, средство подходит для чистки салона и даже подкапотного пространства (перед использованием все же стоит внимательно прочитать инструкцию). А после мойки на кузове образуется защитный слой сродни тому, что возникает при полировке. Однако на этом плюсы сухой мойки заканчиваются.
В дождливо-снежный сезон, когда дороги грязные и мокрые, на кузове образуется весьма приличный налет, против которого сухая мойка бессильна. Причем попытки взять грязь нахрапом приводят к повреждению лакокрасочного покрытия. А особо старательные вполне смогут подготовить кузов под покраску, всего лишь используя тряпку из микрофибры.
Не работает средство и с битумными пятнами. Так что если вы проехали ремонтируемый участок дороги и нацепляли их на кузов, то придется потратится еще на одно специальное средство.
Но особенно интенсивные танцы с бубном начинаются, когда речь заходит о том, чтобы как следует промыть места стыков кузовных деталей, где традиционно наблюдается обилие грязи. Подобный метод мойки не работает и здесь. Причина — в невозможности вымыть отработавшее свое средство и то количество загрязнений, которое оно собрало.
Сухая мойка сродни костылю — проблему чистоты решает избирательно и не всегда качественно. Конечно же, метод имеет право на жизнь, но только тогда, когда грязь на кузове вашего автомобиля не застарелая. Например, по дороге на работу «ласточку» облила водой уборочная машина. Но и тут есть риск испортить ЛКП, за полировку которого даже на дешевой мойке с вас возьмут приличную сумму денег.