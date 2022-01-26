Сухая мойка автомобиля: все «за» и «против»

Одно время эта услуга предлагалась предприимчивыми молодыми людьми на парковках торговых центров. Что, в принципе, было довольно удобно — пока владелец авто изучает галереи гипермаркета, его машина за считанные минуты становится чистой. Методом пользуются и те, кто обитает вдали от традиционных моек или же попросту экономит. Но, как и везде, у мойки без использования воды есть как плюсы, так и минусы, которые преобладают.

Не будем вдаваться в химические процессы, которые происходят при нанесение моющего средства на грязный кузов — реклама что-то там рассказывает про молекулярные взаимодействия. Но грязь действительно смывается. Ко всему прочему, средство подходит для чистки салона и даже подкапотного пространства (перед использованием все же стоит внимательно прочитать инструкцию). А после мойки на кузове образуется защитный слой сродни тому, что возникает при полировке. Однако на этом плюсы сухой мойки заканчиваются.

В дождливо-снежный сезон, когда дороги грязные и мокрые, на кузове образуется весьма приличный налет, против которого сухая мойка бессильна. Причем попытки взять грязь нахрапом приводят к повреждению лакокрасочного покрытия. А особо старательные вполне смогут подготовить кузов под покраску, всего лишь используя тряпку из микрофибры.