Почему после езды по сугробам может стукануть мотор

Достаточно распространенное явление — внезапный «стук движка» в зимнее время, в особенности после сильных снегопадов. В таких условиях многие водители пробиваются к точкам назначения через снежные наносы. Это касается не только жителей сельской местности и пригородов, которые порой вынуждены форсировать на своих легковушках достаточно глубокий снег, покрывающий нечищенные дороги. Автомобилистам-горожанам тоже частенько приходится таранить бампером сугроб, созданный уборочной техникой.
Или ежедневно елозить защитой картера и месить колесами полуслежавшийся, но все еще не затвердевший снег, хронически не убираемый коммунальщиками с придомовой парковки. Итогом покорения снежных залежей может стать следующая ситуация. Вы приходите к простоявшей ночь (или весь рабочий день) машине, запускаете мотор и из-под капота начинают нестись резкие удары, грохот и сильная вибрация. Если заглушить двигатель и попытаться завести его вновь, все повторяется — пугающие звуки и трясущаяся легковушка.
Более-мене опытный автовладелец сразу будет грешить на «стуканувший» двигатель и ломать голову над вопросом: как и с чего это на его машину свалилась подобная напасть — без каких-либо предварительных «звоночков»-симптомов, которые намекали бы на приближение кончины силового агрегата.
Что же касается неопытного автомобилиста, то он скорее всего решит, что стук-стуком, а ехать надо. И поедет по делам, слушая душераздирающие звуки из моторного отсека. На ходу к ним может добавиться еще и усиленная вибрация — вплоть до чувствительных биений в рулевой колонке и подвеске. Но машина при этом, как ни странно, будет продолжать движение: потеря мощности движка ощущаться не будет.
И только по-настоящему «прошаренный» автовладелец не станет горевать над безвременно почившим мотором, а сядет за руль и потихоньку поедет. Но только не по своим делам и не в автосервис. А на ближайшую отапливаемую или подземную парковку, либо на автомойку. Он поступит так потому, что точно знает истинную причину душераздирающих стуков и вибраций.
Дело в том, что при езде по глубокому снегу между защитой картера мотора и самим картером очень часто плотно набивается снег. Там он подтаивает, а затем замерзает ледышками — пока машина долго стоит с заглушенным и от того остывшим двигателем. Когда после этого ее вновь заводят, ледяные глыбы начинают биться и скакать, усиливая обычные вибрации силового агрегата до пугающих масштабов. Для борьбы с этой напастью достаточно каким-либо образом растопить лед там, где его не должно быть.