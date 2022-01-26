Почему после езды по сугробам может стукануть мотор

Достаточно распространенное явление — внезапный «стук движка» в зимнее время, в особенности после сильных снегопадов. В таких условиях многие водители пробиваются к точкам назначения через снежные наносы. Это касается не только жителей сельской местности и пригородов, которые порой вынуждены форсировать на своих легковушках достаточно глубокий снег, покрывающий нечищенные дороги. Автомобилистам-горожанам тоже частенько приходится таранить бампером сугроб, созданный уборочной техникой.

Или ежедневно елозить защитой картера и месить колесами полуслежавшийся, но все еще не затвердевший снег, хронически не убираемый коммунальщиками с придомовой парковки. Итогом покорения снежных залежей может стать следующая ситуация. Вы приходите к простоявшей ночь (или весь рабочий день) машине, запускаете мотор и из-под капота начинают нестись резкие удары, грохот и сильная вибрация. Если заглушить двигатель и попытаться завести его вновь, все повторяется — пугающие звуки и трясущаяся легковушка.

Более-мене опытный автовладелец сразу будет грешить на «стуканувший» двигатель и ломать голову над вопросом: как и с чего это на его машину свалилась подобная напасть — без каких-либо предварительных «звоночков»-симптомов, которые намекали бы на приближение кончины силового агрегата.