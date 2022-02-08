Как не угробить автомобиль под конец уходящей зимы

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Затянувшийся кризис и продолжающееся падение доходов для многих россиян поставили крест на мечтах о новом автомобиле. То есть нужно беречь те колеса, что есть, дабы не превратиться в пешехода. Однако многие водители по-прежнему так небрежно относятся к своим «ласточкам», что диву даешься. И эксперты портала «АвтоВзгляд» решили напомнить, чего категорически нельзя делать с машиной, особенно в холодное время года…
Портал «АвтоВзгляд»

И хотя зима уже практически на излете, но до реально теплых дней довольно далеко. А потому есть все резоны поговорить о фатальных ошибках водителей, которые они совершаю, убивая и автомобили, и семейный бюджет, а иногда, увы, и себя.

Например, многие до сих пор верят в рекомендации автопроизводителей, что современные машины не нуждаются в прогреве. А другие не знают, что в прогреве после долгой стоянки крайне нуждается не только двигатель, но и другие узлы и агрегаты транспортного средства. В итоге — попадают на крайне разорительные ремонты.

Впрочем, на незнании этих нюансов, ведущих автовладельца прямиком в ремзону, техническая безграмотность подавляющего большинства современных водил не заканчивается. И они гробят ставшие сегодня роскошью даже подержанные авто буквально на пустом месте, весьма неадекватно оценивая способности своих машин.

А как избежать незапланированного посещения автосервиса, можно узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд». Наши лайфхаки сберегут вам время, деньги и здоровье.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, лайфхак
9 февраля 2022
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