Как не угробить автомобиль под конец уходящей зимы

И хотя зима уже практически на излете, но до реально теплых дней довольно далеко. А потому есть все резоны поговорить о фатальных ошибках водителей, которые они совершаю, убивая и автомобили, и семейный бюджет, а иногда, увы, и себя.

Например, многие до сих пор верят в рекомендации автопроизводителей, что современные машины не нуждаются в прогреве. А другие не знают, что в прогреве после долгой стоянки крайне нуждается не только двигатель, но и другие узлы и агрегаты транспортного средства. В итоге — попадают на крайне разорительные ремонты.

Впрочем, на незнании этих нюансов, ведущих автовладельца прямиком в ремзону, техническая безграмотность подавляющего большинства современных водил не заканчивается. И они гробят ставшие сегодня роскошью даже подержанные авто буквально на пустом месте, весьма неадекватно оценивая способности своих машин.

А как избежать незапланированного посещения автосервиса, можно узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд». Наши лайфхаки сберегут вам время, деньги и здоровье.