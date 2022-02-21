Как можно сильно сэкономить на ремонте треснутого бампера

Каждому водителю хоть раз в жизни судьба подкидывала задачку с бампером. То притрут, а то и вовсе сломают. Кому-то повезло вдвойне: в сугробе окажется столбик или глыба льда, а ворота любимого гаража поддадутся порыву ветра, захлопнувшись прямо в автомобиль. Обидно, грустно, стыдно. Но факт остается фактом: надо ремонтировать.
Приценившись к современным калькуляциям дилерских центров, можно смело выводить правило: позволить себе кузовной ремонт у «официала» может только обладатель полиса КАСКО. Все остальные на такое членовредительству кошельку и семейному бюджету не пойдут. Впрочем, обычные СТО тоже «не лыком шиты»: стократ проще развести клиента на новую деталь, быстро ее покрасить и поставить, заработав на каждой операции и оперативно освободить место для следующего страждущего. Вмятину или «паутинку», конечно, поправят на машине, а вот трещина или, не дай Бог, отломанный кронштейн, точно приведут к отбраковке всей детали. Менять. И точка.
Но это сытая Москва, где скорость важнее денег. Регионы, вынужденные постоянно считать и пересчитывать, не столь расточительны. Так что имеет смысл набраться опыта мелкого экономичного ремонта за пределами МКАД. Оказывается, вот ведь чудо, любой бампер можно отремонтировать: «арматура» и «сеточки» давно ушли в прошлое, сегодня «скорлупу» просто паяют. Причем качество, надежность и визуальный аспект от такого ремонта не страдает никак.
Процесс прост: за 3000 рублей на одной китайской барахолке можно приобрести паяльную станцию, которая состоит, собственно, из самого паяльника и мощного фена с насадками, изменяющими диаметр сопла подачи воздуха. Там же продаются и пластиковые стержни, которые при нагреве тают, заполняя щель.
Очистив и зашкурив «пострадавшего», соединив между собой разрозненные части на «прихватки» — правильно, паяльником — мастер приступает к заполнению брешей тем самым пластиком. Далее — шлифовка, полировка, грунт и краска.
Таким нехитрым образом ремонт даже серьезного повреждения обойдется не более пяти тысяч рублей и будет крайне непродолжительным по времени. Трещина редко стоит дороже 1000 рублей, а подкрасить незаметную мелочь можно и самому — подборы и магазины в купе с интернетом в помощь.
Тут, конечно, найдутся знатоки, которые расскажут про неоригинальные бамперы, заполонившие российский массмаркет, и стоящие зачастую ровно тех же денег — от 5000 ₽ За «скорлупу» на суперпопулярные KIA Rio и Hyundai Solaris, уже окрашенные в заводские цвета, попросят и вовсе 2500 рублей. О них вспомнят те, кто видел объявление, но не пробовал его «применить»: дело в том, что неоригинальные бамперы чертовски сложно поставить, они от рождения кривые и требуют подгонки, но даже после всех работ висят криво и портят внешний вид автомобиля.
Про качество и надежность вообще молчим. Увы, лучше оригинала и «завода» пока ничего не придумали, так что если уж несчастье постигло — чинить имеющийся. Благо, доступность оборудование и высокий спрос в породили обилие мастеров, а наличие отзывов и комментарием всегда позволят выбрать лучшего.