Как можно сильно сэкономить на ремонте треснутого бампера

Каждому водителю хоть раз в жизни судьба подкидывала задачку с бампером. То притрут, а то и вовсе сломают. Кому-то повезло вдвойне: в сугробе окажется столбик или глыба льда, а ворота любимого гаража поддадутся порыву ветра, захлопнувшись прямо в автомобиль. Обидно, грустно, стыдно. Но факт остается фактом: надо ремонтировать.

Приценившись к современным калькуляциям дилерских центров, можно смело выводить правило: позволить себе кузовной ремонт у «официала» может только обладатель полиса КАСКО. Все остальные на такое членовредительству кошельку и семейному бюджету не пойдут. Впрочем, обычные СТО тоже «не лыком шиты»: стократ проще развести клиента на новую деталь, быстро ее покрасить и поставить, заработав на каждой операции и оперативно освободить место для следующего страждущего. Вмятину или «паутинку», конечно, поправят на машине, а вот трещина или, не дай Бог, отломанный кронштейн, точно приведут к отбраковке всей детали. Менять. И точка.