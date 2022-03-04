Что обязательно следует почистить в автомобиле после зимней эксплуатации

Фото из открытых источников
Зима — сложный период для автомобиля. В одном времени года сходятся множество негативных факторов, которые так или иначе влияют на работоспособность узлов и агрегатов любого транспортного средства. Однако если знать, куда заглянуть после зимней эксплуатации, то можно если не предотвратить поломки, то минимизировать их последствия. Портал «АвтоВзгляд» расскажет об особенностях проверки автомобиля после зимы.
Ефим Розкин

Реагенты, грязь, влага, перепады температуры — все это негативным образом сказывается не только на внешнем виде автомобиля, но и различных системах, а также элементах подвески. Чтобы дальнейшая эксплуатация транспортного средства была гладкой и без поломок, после зимы его нужно как следует проверить, проведя тщательную диагностику и, если того требует ситуация, ремонт и обслуживание.

Просто взять и помыть, пусть и с пристрастием, автомобиль после зимы — недостаточно. Мойка, увы, не поможет расстаться с окислами на хроме. А потому необходимо использовать специальные химические средства. Обязательно нужно как следует отмыть лобовое стекло. Естественно, также при помощи химии. Она уберет и жирный налет, и разводы, и некоторые дефекты поверхности. Проведя эту процедуру, стоит поменять и щетки стеклоочистителя. Как следует отмыть нужно боковое и заднее остекление.

Фары головного света в зимний период подвергаются особо мощной нагрузке. Их защитное стекло из поликарбоната царапается, тускнеет и в результате теряет пропускную способность. А это напрямую влияет на безопасность. Если вы заметили, что стекло стало мутным, его необходимо отполировать. Перегоревшие лампы заменить, естественно, почистив и смазав контакты подводящих проводов.

Если за время зимней эксплуатации на кузове машины появились сколы, их нужно отремонтировать. Иначе в скором времени они превратятся в несимпатичные рыжие пятна. ​Салон автомобиля тоже нужно тщательно прибрать. Вычистить ворсовое покрытие от соляных пятен. Заглянуть под них, и при необходимости просушить салон.

Фото из открытых источников

Не лишним будет загнать машину на подъемник, и внимательно осмотреть днище на предмет коррозии, нарушения антикоррозийного покрытия, масляных подтеков, разрушения пыльников и резинотехнических изделий и выработки элементов подвески. Если что-либо выбивается из привычной картины, обязательно и незамедлительно стоит устранить неисправность или недочет, чтобы он не перерос в проблему.

Под капотом следует проверить генератор и аккумулятор на предмет недозарядки или перезарядки, окисления контактов и нарушения целостности проводки. Подводящие патрубки должны быть без подтеков и трещин. Хомуты — целыми. Если в бачке упал уровень охлаждающей жидкости, то следует ее долить. При этом с обязательным контролем ее уровня — за зиму могла образоваться незначительная течь. Ну и, конечно же, следует помыть подкапотное пространство если оно сильно загрязнилось.

Купить автомобиль — мало. Нужно уметь ездить на нем, а главное, правильно обслуживать и следить за его исправностью. Если такой возможности нет, то лучше обратиться за помощью в профильный техцентр. Но ни в коем случае нельзя пускать все на самотек. Все дело в том, что нерешенные зимние проблемы будут накапливаться да усугубляться, и однажды в погожий весенний денек ваша машина попросту встанет посреди трассы, вместо того чтобы с ветерком довезти вас до дачи.

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4 марта 2022
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