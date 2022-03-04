Что обязательно следует почистить в автомобиле после зимней эксплуатации

Реагенты, грязь, влага, перепады температуры — все это негативным образом сказывается не только на внешнем виде автомобиля, но и различных системах, а также элементах подвески. Чтобы дальнейшая эксплуатация транспортного средства была гладкой и без поломок, после зимы его нужно как следует проверить, проведя тщательную диагностику и, если того требует ситуация, ремонт и обслуживание.
Просто взять и помыть, пусть и с пристрастием, автомобиль после зимы — недостаточно. Мойка, увы, не поможет расстаться с окислами на хроме. А потому необходимо использовать специальные химические средства. Обязательно нужно как следует отмыть лобовое стекло. Естественно, также при помощи химии. Она уберет и жирный налет, и разводы, и некоторые дефекты поверхности. Проведя эту процедуру, стоит поменять и щетки стеклоочистителя. Как следует отмыть нужно боковое и заднее остекление.
Фары головного света в зимний период подвергаются особо мощной нагрузке. Их защитное стекло из поликарбоната царапается, тускнеет и в результате теряет пропускную способность. А это напрямую влияет на безопасность. Если вы заметили, что стекло стало мутным, его необходимо отполировать. Перегоревшие лампы заменить, естественно, почистив и смазав контакты подводящих проводов.
Если за время зимней эксплуатации на кузове машины появились сколы, их нужно отремонтировать. Иначе в скором времени они превратятся в несимпатичные рыжие пятна. Салон автомобиля тоже нужно тщательно прибрать. Вычистить ворсовое покрытие от соляных пятен. Заглянуть под них, и при необходимости просушить салон.
Не лишним будет загнать машину на подъемник, и внимательно осмотреть днище на предмет коррозии, нарушения антикоррозийного покрытия, масляных подтеков, разрушения пыльников и резинотехнических изделий и выработки элементов подвески. Если что-либо выбивается из привычной картины, обязательно и незамедлительно стоит устранить неисправность или недочет, чтобы он не перерос в проблему.
Под капотом следует проверить генератор и аккумулятор на предмет недозарядки или перезарядки, окисления контактов и нарушения целостности проводки. Подводящие патрубки должны быть без подтеков и трещин. Хомуты — целыми. Если в бачке упал уровень охлаждающей жидкости, то следует ее долить. При этом с обязательным контролем ее уровня — за зиму могла образоваться незначительная течь. Ну и, конечно же, следует помыть подкапотное пространство если оно сильно загрязнилось.
Купить автомобиль — мало. Нужно уметь ездить на нем, а главное, правильно обслуживать и следить за его исправностью. Если такой возможности нет, то лучше обратиться за помощью в профильный техцентр. Но ни в коем случае нельзя пускать все на самотек. Все дело в том, что нерешенные зимние проблемы будут накапливаться да усугубляться, и однажды в погожий весенний денек ваша машина попросту встанет посреди трассы, вместо того чтобы с ветерком довезти вас до дачи.