Что обязательно следует почистить в автомобиле после зимней эксплуатации

Реагенты, грязь, влага, перепады температуры — все это негативным образом сказывается не только на внешнем виде автомобиля, но и различных системах, а также элементах подвески. Чтобы дальнейшая эксплуатация транспортного средства была гладкой и без поломок, после зимы его нужно как следует проверить, проведя тщательную диагностику и, если того требует ситуация, ремонт и обслуживание.

Просто взять и помыть, пусть и с пристрастием, автомобиль после зимы — недостаточно. Мойка, увы, не поможет расстаться с окислами на хроме. А потому необходимо использовать специальные химические средства. Обязательно нужно как следует отмыть лобовое стекло. Естественно, также при помощи химии. Она уберет и жирный налет, и разводы, и некоторые дефекты поверхности. Проведя эту процедуру, стоит поменять и щетки стеклоочистителя. Как следует отмыть нужно боковое и заднее остекление.

Фары головного света в зимний период подвергаются особо мощной нагрузке. Их защитное стекло из поликарбоната царапается, тускнеет и в результате теряет пропускную способность. А это напрямую влияет на безопасность. Если вы заметили, что стекло стало мутным, его необходимо отполировать. Перегоревшие лампы заменить, естественно, почистив и смазав контакты подводящих проводов.

Если за время зимней эксплуатации на кузове машины появились сколы, их нужно отремонтировать. Иначе в скором времени они превратятся в несимпатичные рыжие пятна. ​Салон автомобиля тоже нужно тщательно прибрать. Вычистить ворсовое покрытие от соляных пятен. Заглянуть под них, и при необходимости просушить салон.