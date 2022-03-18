Как правильно менять масло в «автомате» — частично или сразу

Такая процедура больше подходит для машин с пробегом менее 100 000 км. Здесь нюанс в том, что при полной замене весь осадок в виде мелкого металлического мусора может подняться с поддона картера и засорить гидроблок вместе с соленоидами. А это неминуемо приведет к проблемам с трансмиссией. Например, появятся рывки при переключении. Так что придется отправляться в сервис второй раз, сливать масло, демонтировать поддон картера коробки, чистить его от грязи, а то и менять гидробок, что очень дорого.

Частичная замена более щадящая. Из картера самотеком сливают 2—3 литра масла, а после добавляют нужный объем жидкости. После того, как машина проехала около 1000 км, процедуру повторяют. При таком способе есть лишь минимальный риск, что продукты износа забьют узлы трансмиссии. Этот вариант подойдет тем автовладельцам, которые приобрели подержанный автомобиль с пробегом за 100 000 км и не знают, как обслуживал автомобиль прошлый хозяин. К плюсам такого способа можно отнести то, что все работы легко проводятся самостоятельно. Не потребуется даже менять фильтр коробки. К недостаткам отнесем растянутый во времени процесс, а еще то, что рабочей жидкости может понадобиться больше, чем при процедуре полной замены.