Как правильно менять масло в «автомате» — частично или сразу

В процессе эксплуатации в любой автоматической коробке передач образуются продукты износа, которые представляют собой металлическую стружку. Ее надо удалять, и вот тут возникает ряд сложностей. Дело в том, что новое масло вымывает осадок эффективнее, нежели отработанное. Но в этом случае получается ситуация, когда стружка быстрее оказывается в гидроблоке, вызывая его засорение. Особенно от этого страдают «автоматы» машин с большим пробегом, у которых хозяева подолгу не меняли смазку. Поэтому к процессу замены рабочей жидкости надо подходить с осторожностью.
Мы уже упомянули, что обычно используют два способа замены рабочей жидкости: так называемую полную замену или частичную. Начнем с первого варианта. Полное обновление трансмиссионной жидкости производят с помощью дилерского оборудования. Шланги специальной установки по замене масла подсоединяют к магистралям гидросистемы «автомата». Таким образом, под давлением в систему подается новое масло, а старое постепенно вытесняется.
Такая процедура больше подходит для машин с пробегом менее 100 000 км. Здесь нюанс в том, что при полной замене весь осадок в виде мелкого металлического мусора может подняться с поддона картера и засорить гидроблок вместе с соленоидами. А это неминуемо приведет к проблемам с трансмиссией. Например, появятся рывки при переключении. Так что придется отправляться в сервис второй раз, сливать масло, демонтировать поддон картера коробки, чистить его от грязи, а то и менять гидробок, что очень дорого.
Частичная замена более щадящая. Из картера самотеком сливают 2—3 литра масла, а после добавляют нужный объем жидкости. После того, как машина проехала около 1000 км, процедуру повторяют. При таком способе есть лишь минимальный риск, что продукты износа забьют узлы трансмиссии. Этот вариант подойдет тем автовладельцам, которые приобрели подержанный автомобиль с пробегом за 100 000 км и не знают, как обслуживал автомобиль прошлый хозяин. К плюсам такого способа можно отнести то, что все работы легко проводятся самостоятельно. Не потребуется даже менять фильтр коробки. К недостаткам отнесем растянутый во времени процесс, а еще то, что рабочей жидкости может понадобиться больше, чем при процедуре полной замены.