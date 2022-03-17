В России начались продажи нового китайского премиум-кроссовера Exeed LX

У Exeed LX довольно богатое оснащение. Кресла обтянуты кожей, а на дверных картах есть отделка «под дерево». Сделано все довольно аккуратно. Впрочем, не будем повторяться два раза. Статическая презентация модели уже прошла: портал «АвтоВзгляд» подготовил первый обзор новейшего кроссовера — здесь.

Под капотом LX стоит наддувный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра и мощностью 147 л. с. Он работает в паре с вариатором.

Что касается комплектаций, то их две — Luxury и Prestige. За первую, с учетом выгоды по Trade-in, просят 2 939 900 рублей, а вторая обойдется в 3 239 900 рублей. Важно и то, что на Exeed LX дают 7-летнюю гарантию (или 200 000 км).