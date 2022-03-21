Весенние хитрости автомобилистов для подготовки машины к лету

Зима — сложно время года и серьезное испытание для техники. Реагенты, избыточная влага, перепады температур, плохое состояние дорог — все это так или иначе сказывается на состоянии узлов и агрегатов наших с вами машин. Если не брать во внимание все эти негативные факторы, и не устранить их последствия в зачатке, то к лету — сезону автопутешествий и активной автомобильной жизни — можно нахватать множество проблем, которые не позволят насладиться сухим асфальтом сполна.
Первое, что необходимо сделать после зимы — это провести генеральную уборку в автомобиле. Необходимо тщательно отмыть его от реагентов, которых на наши дороги в зимний период выливаются тоннами. Если этого не сделать, то осевшие на кузове реагенты не только проступят некрасивыми пятнами, которые буквально въедаются в лак и краску автомобиля, но еще и ведут к коррозии.
После тщательной уборки, необходимо оценить работоспособность подвески. За период зимней эксплуатации, когда от перепадов температур дороги становятся похожи на фронтовые — с воронками и ямами, подвеска могла серьезно поизносится. И это уже вопрос безопасности. Летом скорость движения существенно возрастает. А наслаждаться сухим асфальтом с неисправной и изношенной подвеской — прямой путь к аварии.
Тормозная система также должна быть пристально осмотрена. В течение зимы она тоже подвержена высоким нагрузкам, а ее элементы могут подвергаться коррозии. И потому необходимо обязательно продиагностировать ее, и, если есть проблемы, устранить их. Ведь летом надежные тормоза нужны как никогда.
За зиму лобовое стекло любого автомобиля покрывается мелкими царапинами. Кто-то его чрезмерно усердно чистил скребком, у кого-то закончилась вода в бачке, и он включал щетки по сухому… Определить проблему легко — стекло не очищается даже тогда, когда вы заменили старые щетки на новые. Когда влаги и грязи немного, большинство водителей мирятся с ситуацией. Но весной и летом обильные осадки — не редкость. И столкнуться с ними с дефективным лобовым стеклом далеко небезопасно. Ко всему прочему, поцарапанное лобовое стекло искажает свет фар встречных автомобилей, и может усиливать эффект ослепления. Такое стекло необходимо восстанавливать полировкой.
Естественно, после зимы важно проверить состояние аккумулятора и генератора. Все-таки хронические недозаряды при коротких поездках и морозы способны довольно быстро убить даже хорошую батарею с работоспособным генератором.