Весенние хитрости автомобилистов для подготовки машины к лету

Зима — сложно время года и серьезное испытание для техники. Реагенты, избыточная влага, перепады температур, плохое состояние дорог — все это так или иначе сказывается на состоянии узлов и агрегатов наших с вами машин. Если не брать во внимание все эти негативные факторы, и не устранить их последствия в зачатке, то к лету — сезону автопутешествий и активной автомобильной жизни — можно нахватать множество проблем, которые не позволят насладиться сухим асфальтом сполна.

Первое, что необходимо сделать после зимы — это провести генеральную уборку в автомобиле. Необходимо тщательно отмыть его от реагентов, которых на наши дороги в зимний период выливаются тоннами. Если этого не сделать, то осевшие на кузове реагенты не только проступят некрасивыми пятнами, которые буквально въедаются в лак и краску автомобиля, но еще и ведут к коррозии.

После тщательной уборки, необходимо оценить работоспособность подвески. За период зимней эксплуатации, когда от перепадов температур дороги становятся похожи на фронтовые — с воронками и ямами, подвеска могла серьезно поизносится. И это уже вопрос безопасности. Летом скорость движения существенно возрастает. А наслаждаться сухим асфальтом с неисправной и изношенной подвеской — прямой путь к аварии.