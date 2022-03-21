Почему на Украине запретили автомобильные видеорегистраторы

фото АвтоВзгляд
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко через свой телеграм-канал объявил вне закона на территории страны видеорегистраторы, которые автовладельцы устанавливают в салонах своих машин, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Такая мера, по задумке ее инициаторов, должна предотвратить разглашение данных о «перемещении и ходе выполнения задач сил обороны» Украины.

Начиная с 20 марта, украинским водителям запрещено использовать видеорегистраторы во всех регионах страны. Это касается как автомобилей, так и мотоциклов.

Табу на фото- и видеосъемку касается дорог, инфраструктурных объектов, блокпостов, мест расположения и процесса перемещение воинских частей. Сообщается также, что ранее украинское военное ведомство потребовало от местных СМИ прекратить публикацию личных данных и фотографий представителей офицерского состава ВСУ.

видеофиксация, видеорегистратор, украина
21 марта 2022
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