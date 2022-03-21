Почему на Украине запретили автомобильные видеорегистраторы

Такая мера, по задумке ее инициаторов, должна предотвратить разглашение данных о «перемещении и ходе выполнения задач сил обороны» Украины.

Начиная с 20 марта, украинским водителям запрещено использовать видеорегистраторы во всех регионах страны. Это касается как автомобилей, так и мотоциклов.

Табу на фото- и видеосъемку касается дорог, инфраструктурных объектов, блокпостов, мест расположения и процесса перемещение воинских частей. Сообщается также, что ранее украинское военное ведомство потребовало от местных СМИ прекратить публикацию личных данных и фотографий представителей офицерского состава ВСУ.