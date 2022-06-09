Почему по всей России закрываются автомойки

По информации издания «Газета», из-за кризиса и сокращения доходов водители стали экономить на необязательных услугах при посещении «мойдодыра», при этом экологические требования к автомойкам становятся все жестче. Свои сложности внесло подорожание автохимии и проблемы с кадрами. Все это приводит к повышению цен. Однако если посмотреть на цифры, становится ясно, что не все так плохо.

Издание приводит исследование компании 2ГИС, из которого видно, что за последние 12 месяцев, то есть с 1 июня 2021 года, количество автомоек в крупных городах России сократилось более чем на 4%. Это — ничтожно мало.

Если говорить только про нынешний год, то с января по июнь 2022 года количество автомоечных комплексов в Москве стало меньше на 6%, в Санкт-Петербурге — на 7%, в Нижнем Новгороде — почти на 6%. То есть абсолютно не смертельно.

Предположим, что из-за кризиса спрос сместился от привычных автомоек, где работают мигранты, к автоматическим, где машину чистит сам владелец. Это зачастую оказывается быстрее, дешевле, да и качественнее, ведь человек моет свой собственный автомобиль.

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