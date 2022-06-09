Зачем хитрые автовладельцы подливают бензиновое масло в дизельный мотор и наоборот

Водители — люди бывалые, подкованные и смекалистые. Им лучше других нужно уметь быстро решать проблемы. В противном случае это грозит непредсказуемыми последствиями, как для их транспортного средства, так и для самих себя. Согласитесь, встать посреди леса где-то в глухомани без капли масла в двигателе — то еще удовольствие. А если дело зимой? Впрочем, никогда не стоит отчаиваться, ведь решение можно найти, какой бы патовой ни казалась ситуация. Так, например, если по этой забытой Богом дороге ездит хоть какой-то транспорт, можно попросить масло на долив у других водителей. И не беда, если это будет масло для дизельного двигателя. И вот почему…

Если взглянуть на свойства масел для дизельных и бензиновых двигателей, то их различие, по сути, в составе присадок. Дизельное топливо при сгорании образует гораздо больше сажи и шлама, а это значит, что в масле для двигателя на тяжелом топливе должно быть больше моющих присадок. Тем самым удается избежать закоксовывания двигателя из-за обилия отложений на его рабочих поверхностях.

Стоит упомянуть и щелочное число дизельного масла, благодаря которому его можно лить в бензиновый двигатель, а бензиновое в дизель — с оговорками и гораздо большими проблемами. Если коротко, то щелочное число дизельной смазки выше, и она гораздо лучше работает с кислотами в топливе низкого качества, нейтрализуя их.