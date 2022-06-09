Зачем хитрые автовладельцы подливают бензиновое масло в дизельный мотор и наоборот

Водители — люди бывалые, подкованные и смекалистые. Им лучше других нужно уметь быстро решать проблемы. В противном случае это грозит непредсказуемыми последствиями, как для их транспортного средства, так и для самих себя. Согласитесь, встать посреди леса где-то в глухомани без капли масла в двигателе — то еще удовольствие. А если дело зимой? Впрочем, никогда не стоит отчаиваться, ведь решение можно найти, какой бы патовой ни казалась ситуация. Так, например, если по этой забытой Богом дороге ездит хоть какой-то транспорт, можно попросить масло на долив у других водителей. И не беда, если это будет масло для дизельного двигателя. И вот почему…
Если взглянуть на свойства масел для дизельных и бензиновых двигателей, то их различие, по сути, в составе присадок. Дизельное топливо при сгорании образует гораздо больше сажи и шлама, а это значит, что в масле для двигателя на тяжелом топливе должно быть больше моющих присадок. Тем самым удается избежать закоксовывания двигателя из-за обилия отложений на его рабочих поверхностях.
Стоит упомянуть и щелочное число дизельного масла, благодаря которому его можно лить в бензиновый двигатель, а бензиновое в дизель — с оговорками и гораздо большими проблемами. Если коротко, то щелочное число дизельной смазки выше, и она гораздо лучше работает с кислотами в топливе низкого качества, нейтрализуя их.
Стоит отметить, что и смешивать дизельное и бензиновое масло можно. Двигатель умрет быстрее от работы на сухую, чем от коктейля из масел. Единственное, чем придется пожертвовать, так это катализатором. Поэтому если уж и пришлось доливать дизельное масло в бензиновый двигатель, то долго ездить на этой смеси не стоит. А следует устранить причину утечки смазки, и в срочном порядке заменить ее на ту, что рекомендует автопроизводитель.
Помните, все эти советы являются крайней мерой, позволяющей выйти из сложной ситуации. Очевидно, что, остановив другого водителя, будет лучше попросить его дотащить вас на «галстуке» до ближайшего островка цивилизации, где вы сможете решить все проблемы. Но если троса нет, а водитель едет вовсе в другую сторону, то, как рабочий вариант, попросить у него «литрушку» дизельного масла, и пробовать добраться до ближайшего населенного пункта самостоятельно. И поверьте, это лучше, чем замерзнуть в лесу.
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