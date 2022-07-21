Деревенский способ быстро убрать следы насекомых с кузова авто

​Именно там хозяйки хранят специальную губку для особо сложных загрязнений кафельной плитки, духовки, очага и прочих, подверженных жиру и налету поверхностей. Сделана она из меламина, органического вещества с очень бережным абразивным эффектом. Губка легко уберет насекомых в любом количество, но в работе с ней стоит помнить о двух важных аспектах: во-первых, абразив есть абразив, нужно сначала попробовать на незаметном месте, а после, убрав в закрома силу и достав оттуда же аккуратность, пройти все покрытые мухами поверхности. Второй «момент» — меламиновая губка очень быстро изнашивается, поскольку материал растворяется в воде. Так что «огрызочка» может на все не хватить, поэтому действовать нужно с умом.

Принцип работы прост: помыв машину, не приступаем к обтираниям, а осматриваем бампер, крылья, решетку, стойки и все остальные интересующие нас элементы. Аккуратными и легкими круговыми движениями, обязательно «по воде» начинаем убирать пятно за пятном, сколько бы их ни было. Помните, у вас в руках абразивный состав, который запросто может оставить царапины, если давить и жать. Поэтому бережно и спокойно, без торопливости — тут не соревнование «на корову».

Меламиновая губка продается в любом хозяйственном магазине и стоит от 35 до 75 рублей за пару. Она не требует специальной химии и навыков — только вода и терпение. Но при этом позволяет бережно убрать многие глубокие загрязнения с поверхностей. Тревогу вызывает только одно: ее основной производитель — главный немецкий потребитель российского газа, который имеет все шансы повесить замок на ворота уже в ближайшие месяцы. Так что стоит запастись впрок.