Для чего нужна микроскопическая решетка на «приборке» авто

Многие автомобилисты наверняка при осмотре передней панели своего автомобиля задавались вопросом, что скрыто за небольшой решеточкой. В зависимости от марки и модели машины она может быть расположена в различных местах. Но ее назначение от этого не меняется. Так что же скрыто в глубине пластиковой сетки?

Начнем с того, что подобных решеток в автомобиле может быть несколько. Например, та, что расположена в передней части салона на потолке (обычно неподалеку от ламп освещения) — является ничем иным, как обычным микрофоном, который используется для голосового управления функциями автомобиля и громкой связи при разговоре по телефону. Но есть такая же и в нижней части панели. Она может быть расположена у рулевой колонки, или в области органов управления на центральной консоли, и на нее возложена несколько иная функция.

Климатическая установка современного автомобиля — это целый аналитический комплекс, благодаря которому в салоне всегда царит комфортный климат. А за этой микроскопической решеткой скрывается температурный датчик этой сложной системы. Установка ориентируется на его показания в случае, когда система кондиционирования функционирует в автоматическом режиме. Проще говоря, от него зависит интенсивность обдува. Например, если в жару салон не достаточно охлажден, датчик почувствует это, и климат-контроль прибавит интенсивности в работе. Если стало прохладно, то система сбавит обороты.