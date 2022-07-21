Для чего нужна микроскопическая решетка на «приборке» авто

Многие автомобилисты наверняка при осмотре передней панели своего автомобиля задавались вопросом, что скрыто за небольшой решеточкой. В зависимости от марки и модели машины она может быть расположена в различных местах. Но ее назначение от этого не меняется. Так что же скрыто в глубине пластиковой сетки?
Начнем с того, что подобных решеток в автомобиле может быть несколько. Например, та, что расположена в передней части салона на потолке (обычно неподалеку от ламп освещения) — является ничем иным, как обычным микрофоном, который используется для голосового управления функциями автомобиля и громкой связи при разговоре по телефону. Но есть такая же и в нижней части панели. Она может быть расположена у рулевой колонки, или в области органов управления на центральной консоли, и на нее возложена несколько иная функция.
Климатическая установка современного автомобиля — это целый аналитический комплекс, благодаря которому в салоне всегда царит комфортный климат. А за этой микроскопической решеткой скрывается температурный датчик этой сложной системы. Установка ориентируется на его показания в случае, когда система кондиционирования функционирует в автоматическом режиме. Проще говоря, от него зависит интенсивность обдува. Например, если в жару салон не достаточно охлажден, датчик почувствует это, и климат-контроль прибавит интенсивности в работе. Если стало прохладно, то система сбавит обороты.
Температурный датчик также работает в паре с датчиком солнечного света. Если на датчик солнечного света попадает много солнца, то он, в свою очередь, передает информацию в компьютер, который, с учетом данных с датчика температуры в салоне также регулирует интенсивность работы климатической системы.
Кстати, если приложить небольшой кусочек бумаги к решетке, где расположен температурный датчик салона, то он прилипнет. Все дело в том, что за сеткой, помимо датчика, расположен втягивающий вентилятор. Поэтому для правильной работы климатической системы это отверстие лучше ничем не перекрывать.
Если на вашем автомобиле нет кондиционера или климат-контроля, а такая решетка имеется, то это означает только одно — автопроизводитель ставит однотипную переднюю панель на машины, как с климатической системой, так и без нее — просто нет никакого смысла все усложнять, клепая разные панели для разных комплектаций.
Теперь одной тайной в вашем автомобиле стало меньше. И когда в очередной поездке пытливые пассажиры поинтересуются о назначении этих мелких решеточек на панели и на потолочной «люстре», у вас будет готов ответ. Скажите спасибо «АвтоВзгляду».