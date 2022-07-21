Для чего нужна микроскопическая решетка на «приборке» авто

Фото: Drive2
Современные автомобили напичканы опциями, часть которых работает при помощи различных датчиков. Работу некоторых из них мы можем видеть воочию: парктроник, зеркало заднего вида с затемнением, автоматическое переключение с дальнего света на ближний или самостоятельнгое срабатывание щеток стеклоочистителя. Однако есть в этом списке и темные лошадки. Например, мало кто знает, что скрыто за небольшой решеткой на передней панели.
Ефим Розкин

Многие автомобилисты наверняка при осмотре передней панели своего автомобиля задавались вопросом, что скрыто за небольшой решеточкой. В зависимости от марки и модели машины она может быть расположена в различных местах. Но ее назначение от этого не меняется. Так что же скрыто в глубине пластиковой сетки?

Начнем с того, что подобных решеток в автомобиле может быть несколько. Например, та, что расположена в передней части салона на потолке (обычно неподалеку от ламп освещения) — является ничем иным, как обычным микрофоном, который используется для голосового управления функциями автомобиля и громкой связи при разговоре по телефону. Но есть такая же и в нижней части панели. Она может быть расположена у рулевой колонки, или в области органов управления на центральной консоли, и на нее возложена несколько иная функция.

Климатическая установка современного автомобиля — это целый аналитический комплекс, благодаря которому в салоне всегда царит комфортный климат. А за этой микроскопической решеткой скрывается температурный датчик этой сложной системы. Установка ориентируется на его показания в случае, когда система кондиционирования функционирует в автоматическом режиме. Проще говоря, от него зависит интенсивность обдува. Например, если в жару салон не достаточно охлажден, датчик почувствует это, и климат-контроль прибавит интенсивности в работе. Если стало прохладно, то система сбавит обороты.

Разобранный датчик температуры.
Фото: Drive2

Температурный датчик также работает в паре с датчиком солнечного света. Если на датчик солнечного света попадает много солнца, то он, в свою очередь, передает информацию в компьютер, который, с учетом данных с датчика температуры в салоне также регулирует интенсивность работы климатической системы.

Кстати, если приложить небольшой кусочек бумаги к решетке, где расположен температурный датчик салона, то он прилипнет. Все дело в том, что за сеткой, помимо датчика, расположен втягивающий вентилятор. Поэтому для правильной работы климатической системы это отверстие лучше ничем не перекрывать.

Если на вашем автомобиле нет кондиционера или климат-контроля, а такая решетка имеется, то это означает только одно — автопроизводитель ставит однотипную переднюю панель на машины, как с климатической системой, так и без нее — просто нет никакого смысла все усложнять, клепая разные панели для разных комплектаций.

Теперь одной тайной в вашем автомобиле стало меньше. И когда в очередной поездке пытливые пассажиры поинтересуются о назначении этих мелких решеточек на панели и на потолочной «люстре», у вас будет готов ответ. Скажите спасибо «АвтоВзгляду».

аксессуары, лайфхак
21 июля 2022
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