Porsche запустила в продажу фирменное мороженое

В честь Национального дня мороженого, который американцы отмечают 17 июля, североамериканское отделение Porsche выпустило ограниченную партию молочного лакомства. В продажу пошли пять видов эскимо: с зеленой мятой и белым шоколадом; сливочным сыром и сублимированной клубникой; жареным орехом макадамия; черной малиной и с лаймовым пирогом.

Надо заметить, что мороженое выпустила небольшая, но довольно известная фирма Pretty Cool Ice Cream из Чикаго. Этой фабрикой руководит кондитер Дана Кри, удостоенная множества наград и написавшая книгу «Привет, меня зовут мороженое».

Кстати, Минский тракторный завод опередил немецких «спорткаростроителей»,начав выпуск вкусной продукции: помимо двигателей, тракторов и другой техники, минчане теперь производят глазированные сырки и мороженое.