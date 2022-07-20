Porsche запустила в продажу фирменное мороженое

Фото производителя.
Многие автоконцерны вдобавок выпускают продукты питания. Например, самый продаваемый продукт Volkswagen — не автомобиль, а сосиска. В год выпускается около 7 000 000 колбасных изделий под брендом Volkswagen, а вдобавок немцы производят и фирменный кетчуп. Чем Porsche хуже? Если и не лучше…
Алексей Кованов

В честь Национального дня мороженого, который американцы отмечают 17 июля, североамериканское отделение Porsche выпустило ограниченную партию молочного лакомства. В продажу пошли пять видов эскимо: с зеленой мятой и белым шоколадом; сливочным сыром и сублимированной клубникой; жареным орехом макадамия; черной малиной и с лаймовым пирогом.

Надо заметить, что мороженое выпустила небольшая, но довольно известная фирма Pretty Cool Ice Cream из Чикаго. Этой фабрикой руководит кондитер Дана Кри, удостоенная множества наград и написавшая книгу «Привет, меня зовут мороженое».

Кстати, Минский тракторный завод опередил немецких «спорткаростроителей»,начав выпуск вкусной продукции: помимо двигателей, тракторов и другой техники, минчане теперь производят глазированные сырки и мороженое.

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20 июля 2022
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