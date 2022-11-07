Почему скоро у многих машин начнутся проблемы с коробками передач

Зима требует иного отношения к автомобилю, нежели теплое время года. Например, обязателен прогрев машины перед поездкой. Так делают многие, ведь это позволяет не только подготовить мотор к нагрузкам, но и отправиться в путь в теплом салоне. Однако мало кто знает, что коробку передач, особенно автоматическую, тоже нужно греть, иначе можно приблизить ее «смерть».

Зачастую, уже выехав со стоянки, водитель ощущает, как тяжело работает селектор «автомата». Таким образом дает о себе знать загустевшее масло, которое влияет на функционирование гидроблока и пакетов фрикционов. Поэтому, если сразу нажать газ в пол, коробка начнет «пинаться».

От того, что трансмиссия находится фактически в режиме масляного голодания, в смазку попадают продукты выработки, то есть металлическая стружка. Она загрязняет гидроблок и затрудняет работу масляного насоса. А ведь многие с началом кризиса сократили затраты на обслуживание своего «железного коня». Смазку не меняли, да и выработку не чистили. В итоге уже в ближайшее время может произойти ситуация, когда стружки в «трансмиссионке» станет слишком много и она «приговорит» дорогой агрегат к ремонту.