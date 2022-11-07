Почему скоро у многих машин начнутся проблемы с коробками передач

Зима требует иного отношения к автомобилю, нежели теплое время года. Например, обязателен прогрев машины перед поездкой. Так делают многие, ведь это позволяет не только подготовить мотор к нагрузкам, но и отправиться в путь в теплом салоне. Однако мало кто знает, что коробку передач, особенно автоматическую, тоже нужно греть, иначе можно приблизить ее «смерть».
Зачастую, уже выехав со стоянки, водитель ощущает, как тяжело работает селектор «автомата». Таким образом дает о себе знать загустевшее масло, которое влияет на функционирование гидроблока и пакетов фрикционов. Поэтому, если сразу нажать газ в пол, коробка начнет «пинаться».
От того, что трансмиссия находится фактически в режиме масляного голодания, в смазку попадают продукты выработки, то есть металлическая стружка. Она загрязняет гидроблок и затрудняет работу масляного насоса. А ведь многие с началом кризиса сократили затраты на обслуживание своего «железного коня». Смазку не меняли, да и выработку не чистили. В итоге уже в ближайшее время может произойти ситуация, когда стружки в «трансмиссионке» станет слишком много и она «приговорит» дорогой агрегат к ремонту.
Поэтому, пока не выпал снег, проведите обслуживание коробки передач. Поверьте — это обойдется куда дешевле ремонта. Обычно в сервисе снимают поддон картера и чистят выработку, которая там скопилась, после чего меняют масло. Портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, какие производители лубрикантов остались в стране. И хотя в том материале идет речь о моторных маслах, он все равно актуален, ведь эти же компании производят и трансмиссионные смазки.
Наконец, не забывайте прогревать коробку передач. На обычном гидромеханическом «автомате» это можно сделать, переведя селектор в положение D. Так нужно постоять пару минут.
Роботизированную трансмиссию греют, как и «механику», в движении. Первые пару километров едем очень плавно, не допуская резких ускорений. Двигатель не раскручиваем выше 2500 об/мин.
А вариатор лучше перевести в ручной режим и проехать пару минут на третьей «передаче». Так шкивы выстраиваются в среднее положение, и вращающийся ремень не вызывает больших нагрузок. Такими нехитрыми приемами продлевают ресурс дорогого агрегата.