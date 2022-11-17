Какие обороты мотора надо держать зимой

Считается, что оптимальный диапазон оборотов атмосферного двигателя лежит в пределах 2500—4500 об/мин. Для турбированного агрегата нижняя граница может быть снижена до 2100 об/мин. Как бы то ни было, любому мотору полезнее всего трудиться, выдавая примерно 50—70% от максимального крутящего момента. Вышесказанное вполне справедливо и для зимней эксплуатации. С той оговоркой, что при движении с еще не успевшим прогреться двигателем стоит держать его обороты пониже — в районе 2500 об/мин. Все вышесказанное легко претворяется в жизнь на ТС с механической КП. А владельцы машин с «автоматами» разных типов могут сказать, что для них «сказки» про обороты мотора бессмысленны.
Мол, АКП сама выбирает на какую передачу ей переключиться. Соответственно, влиять на обороты «движка» сидящий за рулем человек якобы не может. Действительно, большинство автомобильных «мозгов» настроены на работу мотора на минимально возможных (в конкретной ситуации) оборотах. Для этого КП всегда стремятся переключиться на самую высокую из возможных передач. Их так настраивают автопроизводители в призрачной погоне за экологичностью. Тем не менее большинство АКП все-таки позволяют водителю влиять на обороты двигателя, пресекая стремление силовых агрегатов к «холостым». Разве что на совсем уж бюджетных моделях легковушек у их «автоматов» нет режима работы КП под названием «спорт».
У остальных он, как правило, присутствует. Между тем, переключив трансмиссию в «спортивный» режим, мы заставляем ее всегда, при любой скорости движения, стараться держать пониженную передачу и, соответственно слегка повышенные обороты мотора. У каких-то авто «в спорте» мотор не опускает обороты ниже 2000, у других держит минимум 2500. Некоторые «автоматы» подразумевают возможность ручного переключения передач. Тут все просто: водитель сам их перещелкивает кнопкой или качанием джойстика КП, поддерживая оптимальные обороты «движка». Результат один: двигатель трудится в оптимальном для себя режиме. Поэтому и он живет дольше. Хотя, конечно, топлива при этом он тратит чуть больше.
Заметим, что особенно полезно держать слегка повышенные обороты мотора зимой. В этом случае он в состоянии быстро выдать большую мощность, — например при необходимости совершить быстрый маневр. Но главное, что в условиях скользкой зимней дороги может возникнуть необходимость в плавном замедлении, так, чтобы машину не «потащило» из-за потери сцепления с дорогой. Что очень удобно и безопасно делать путем торможения двигателем. Работающим почти «на холостых» мотором такой прием не исполнить, это возможно только на повышенных оборотах. Таким образом, зимой особенно рекомендуется постоянно ездить с «движком», чей коленвал крутится со скоростью 2500 об/мин и чуть выше. Будет целей и двигатель, и машина в целом, и ее водитель с пассажирами.