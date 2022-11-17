Какие обороты мотора надо держать зимой

Считается, что оптимальный диапазон оборотов атмосферного двигателя лежит в пределах 2500—4500 об/мин. Для турбированного агрегата нижняя граница может быть снижена до 2100 об/мин. Как бы то ни было, любому мотору полезнее всего трудиться, выдавая примерно 50—70% от максимального крутящего момента. Вышесказанное вполне справедливо и для зимней эксплуатации. С той оговоркой, что при движении с еще не успевшим прогреться двигателем стоит держать его обороты пониже — в районе 2500 об/мин. Все вышесказанное легко претворяется в жизнь на ТС с механической КП. А владельцы машин с «автоматами» разных типов могут сказать, что для них «сказки» про обороты мотора бессмысленны.

Мол, АКП сама выбирает на какую передачу ей переключиться. Соответственно, влиять на обороты «движка» сидящий за рулем человек якобы не может. Действительно, большинство автомобильных «мозгов» настроены на работу мотора на минимально возможных (в конкретной ситуации) оборотах. Для этого КП всегда стремятся переключиться на самую высокую из возможных передач. Их так настраивают автопроизводители в призрачной погоне за экологичностью. Тем не менее большинство АКП все-таки позволяют водителю влиять на обороты двигателя, пресекая стремление силовых агрегатов к «холостым». Разве что на совсем уж бюджетных моделях легковушек у их «автоматов» нет режима работы КП под названием «спорт».