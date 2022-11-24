Как опытные водители собственными руками сильно портят «дворники» своих машин

Любому водителю нравится, когда «дворники» работают без нареканий, удаляя грязь, а не размазывая ее по лобовому стеклу. Так и происходит, когда они в порядке. Парадокс в том, что даже автовладельцы с большим опытом частенько собственными руками регулярно портят стеклоочистители своих машин. А потом сетуют на то, что «дворники мажут». Особенно умиляют подобные жалобы от считающих себя продвинутыми автолюбителей, которые знают, как сберечь их от примерзания к лобовому стеклу — пока машина стоит под падающим с неба снегом.
Мы говорим о тех «специалистах», кто зимой, перед тем как оставить машину надолго на открытой парковке, в обязательном порядке поднимают вверх поводки «дворников» вместе со щетками. «Чтобы не примерзали», — так обычно они объясняют этот свой «лайфхак». Да, резинки стеклоочистителей в таком случае от примерзания защищены. Но при долгом и регулярном пребывании всего узла в положении «торчком», пружина, прижимающая поводок к стеклу, растягивается. И потом не может нормально удерживать его на очищаемой поверхности. Причем настолько порой «не может», что даже абсолютно новая щетка не справляется с дорожной грязью и «мажет».
Еще один «способ» скорейшего приведения в негодность «дворников» собственного авто практикует огромное число автовладельцев, паркующих машины на улице. Когда на еще теплом после поездки стекле оказывается даже легкий снежок, он неизбежно подтаивает. Со временем эта вода вновь замерзает, примораживая щетки к стеклу и превращаясь в капли либо корку льда на «лобовухе». Утром водитель выходит к машине, заводит двигатель и «без предварительных ласк» включает «дворники», чтобы смести с лобового стекла все, что мешает обзору. Хорошо, когда щетки при этом не могут вырваться из ледяного плена. Если водитель освободит их вручную, он тем самым продлит им жизнь. Но чаще «щетки» все-таки срываются с места и принимаются елозить по льдышкам, покрывающим еще не оттаявшее лобовое стекло. Из-за этого ускоренно изнашиваются их резиновые части. В результате щетка начинает «мазать» грязь.
Ну и «на закуску» — третий способ убить щетки раньше времени. Для этого нужно… ничего не делать с ними! Хотя банальная протирка резины щеток от грязи тряпочкой, смоченной в бензине или каком-нибудь уайт-спирите, может существенно продлить срок службы «дворника». Главное — производить такую манипуляцию регулярно, удаляя с резинок абразивные частицы, неизбежно там скапливающиеся.