Как опытные водители собственными руками сильно портят «дворники» своих машин

Любому водителю нравится, когда «дворники» работают без нареканий, удаляя грязь, а не размазывая ее по лобовому стеклу. Так и происходит, когда они в порядке. Парадокс в том, что даже автовладельцы с большим опытом частенько собственными руками регулярно портят стеклоочистители своих машин. А потом сетуют на то, что «дворники мажут». Особенно умиляют подобные жалобы от считающих себя продвинутыми автолюбителей, которые знают, как сберечь их от примерзания к лобовому стеклу — пока машина стоит под падающим с неба снегом.

Мы говорим о тех «специалистах», кто зимой, перед тем как оставить машину надолго на открытой парковке, в обязательном порядке поднимают вверх поводки «дворников» вместе со щетками. «Чтобы не примерзали», — так обычно они объясняют этот свой «лайфхак». Да, резинки стеклоочистителей в таком случае от примерзания защищены. Но при долгом и регулярном пребывании всего узла в положении «торчком», пружина, прижимающая поводок к стеклу, растягивается. И потом не может нормально удерживать его на очищаемой поверхности. Причем настолько порой «не может», что даже абсолютно новая щетка не справляется с дорожной грязью и «мажет».