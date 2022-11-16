Зачем опытные автовладельцы переводят «дворники» машины в «зимний режим» работы

Что происходит чаще всего в зимнее время с автомобильными стеклоочистителями, когда мы надолго оставляем машину стоять на улице и особенно в снегопад? Резиновые части «дворников» практически гарантированно примерзают к стеклу. По этой причине автовладелец перед поездкой вынужден вручную отковыривать их от «лобовухи» и убирать с них ледышки.
Чтобы избежать подобной неприятной процедуры, довольно многие автомобилисты, надолго оставляя авто под открытым морозным небом, поднимают поводки «дворников» почти вертикально вверх. Тем самым исключается контакт резиновых «лезвий» со стеклом.
Нет контакта — нет примерзания и проблема решена? Да, но подобная практика, на самом деле, очень вредна для самого поводка. В таком положении пружина, прижимающая его к стеклу, растягивается и со временем ослабевает. В результате «дворник» хуже прилегает к очищаемой поверхности. По этой же причине начинает «мазать» даже самая качественная новенькая щетка. Тем не менее, решить проблему примерзания без насилия над устройством можно достаточно просто.
Дело в том, что практически в каждой современной легковушке предусмотрено так называемое ремонтное положение щеток стеклоочистителя, когда они сами останавливаются в максимально высокой точке своей обычной траектории движения по лобовому стеклу. По понятной причине большинство автомобилистов, посвященных в «тайну», называют такое положение «зимним». Если оставить «дворники» в подобной позиции, даже на утро после самого мощного снегопада будет возможность освободить их от намерзшего льда и снега, что называется, «без рук».
Включаем либо электрообогрев «лобовухи» (если он есть), либо просто, в процессе прогрева автомобиля, направляем теплый воздух на ветровое стекло. Вместе с ним оттают и примерзшие щетки. Главный вопрос — как заставить их замереть в верхней точке траектории?
Для этого отнюдь не нужно подгадывать момент выключения двигателя при включенном стеклоочистителе. Достаточно просто полностью заглушить т/с и затем сдвинуть подрулевой рычаг, отвечающий за управление «дворниками», до упора или вниз, или вверх — у разных моделей по-разному. Удерживаем его в таком состоянии несколько секунд и стеклоочистители сами «взлетают» в ремонтное положение, то есть туда, куда нам нужно. И замирают там.