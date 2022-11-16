Зачем опытные автовладельцы переводят «дворники» машины в «зимний режим» работы

Что происходит чаще всего в зимнее время с автомобильными стеклоочистителями, когда мы надолго оставляем машину стоять на улице и особенно в снегопад? Резиновые части «дворников» практически гарантированно примерзают к стеклу. По этой причине автовладелец перед поездкой вынужден вручную отковыривать их от «лобовухи» и убирать с них ледышки.

Чтобы избежать подобной неприятной процедуры, довольно многие автомобилисты, надолго оставляя авто под открытым морозным небом, поднимают поводки «дворников» почти вертикально вверх. Тем самым исключается контакт резиновых «лезвий» со стеклом.

Нет контакта — нет примерзания и проблема решена? Да, но подобная практика, на самом деле, очень вредна для самого поводка. В таком положении пружина, прижимающая его к стеклу, растягивается и со временем ослабевает. В результате «дворник» хуже прилегает к очищаемой поверхности. По этой же причине начинает «мазать» даже самая качественная новенькая щетка. Тем не менее, решить проблему примерзания без насилия над устройством можно достаточно просто.