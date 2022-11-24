Почему сейчас подержанной машине опасно делать антикор

Проблемы обычно связаны с неаккуратным проведением работ или с халатностью мастеров. Они доведут и до беды, и до серьезной потери денег.

Чаще всего антикор делают подержанной машине. Значит, кузов необходимо тщательно вымыть и осмотреть днище — ведь там полно застарелой грязи, да и ржавчина уже появилась. Особое внимание нужно уделить лонжеронам и прочим «коробчатым» полым профилям, поскольку их крайне трудно очистить. А если нанести мастику прямо на ржу, то со временем образуется сквозная коррозия. При этом дыры заметить будет трудно: владелец увидит их, когда кусок железа просто отвалится.

Во время работ проливают защитным составом и дренажные отверстия. Но вот если мастера торопятся, то они могут «забыть» их прочистить и просушить. Это приведет к тому, что влага начнет проникать в скрытые полости кузова, что повлечет за собой не только появление ржавчины, но и гниение кабелей проводки. Последнее, как не сложно догадаться, чревато коротким замыканием.