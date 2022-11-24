Почему сейчас подержанной машине опасно делать антикор

Проблемы обычно связаны с неаккуратным проведением работ или с халатностью мастеров. Они доведут и до беды, и до серьезной потери денег.
Чаще всего антикор делают подержанной машине. Значит, кузов необходимо тщательно вымыть и осмотреть днище — ведь там полно застарелой грязи, да и ржавчина уже появилась. Особое внимание нужно уделить лонжеронам и прочим «коробчатым» полым профилям, поскольку их крайне трудно очистить. А если нанести мастику прямо на ржу, то со временем образуется сквозная коррозия. При этом дыры заметить будет трудно: владелец увидит их, когда кусок железа просто отвалится.
Во время работ проливают защитным составом и дренажные отверстия. Но вот если мастера торопятся, то они могут «забыть» их прочистить и просушить. Это приведет к тому, что влага начнет проникать в скрытые полости кузова, что повлечет за собой не только появление ржавчины, но и гниение кабелей проводки. Последнее, как не сложно догадаться, чревато коротким замыканием.
Вообще эффективность любой обработки прямо зависит от качества подготовки поверхности, соблюдения технологии и применяемого оборудования. Поэтому самостоятельно осуществлять такие процедуры не рекомендуется — впустую потратите время и деньги. Очень сложно, вооружившись простой кисточкой, сделать так, чтобы покрытие было равномерным и герметичным. А без герметизации металл продолжит ржаветь. Кстати, антикор довольно легко подделать. Так что, купив фирменный состав на авторынке, можно и пожалеть, ведь эффекта от него не будет.
Наконец, обновлять защитную мастику нужно и после кузовного ремонта. Сейчас граждане на этом экономят, ведь «кузовнина» и без того подорожала, а зря. Если автомобилю проводили сварочные работы или выправляли геометрию на стапеле, то заводское защитное покрытие нарушилось. Да еще и структура металла от механического воздействия изменилась. Все это приведет к появлению коррозии уже через пару лет.