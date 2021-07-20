Зачем владельцы дорогостоящих премиальных автомобилей делают «антикор» днища

Дело в том, что современные покрытия, как, впрочем, и их ортодоксальные советские предшественники, несут не только защитный, но и акустический эффект. Машина, чье днище покрыто «химией», становится намного тише и приятнее, чем аналогичная, но в заводском исполнении. Самый тонкий момент в акустическом комфорте — это арки, которые шумят и у «Жигулей», и у Mercedes.

Сколько в резину не вкладывай, а легкий гул все равно останется — надо «шумить». Самый же простой в применении и доступный в финансовом плане способ шумоизоляции — внешнее покрытие, которое наносится для защиты от коррозии, но в тоже время здорово справляется и с шорохом покрышек, и со стуком камешков. Более того: у изоляционного покрытия, которым «укрывают» все днище, нет стыков. Ни одного. Эффект сногшибательный.

Про характерные «сопли МОВИЛя» и прочие радости советского автомобильного быта стоит забыть, как страшный сон. Современные составы незаметны глазу, накладываются специалистами за один день, а в салоне нет даже запаха. Чисто, аккуратно и тихо. Именно поэтому владельцы действительно дорогих машин, не понаслышке знающие толк в комфорте, предпочитают покрывать автомобиль антикором: отсутствие ржавчины, конечно, важно, но акустический комфорт — еще важнее. Да и стоит это удовольствие, будем откровенны, не столь уж дорого — в районе 10 000 рублей.

Кстати, а знаете ли вы, что днище автомобиля — вне зависимости от его стоимости — обязательно следует мыть? Хотя бы иногда… И вот, почему.