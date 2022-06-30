Забытое старое: какой антикор навсегда спасет кузов от ржавчины

При словосочетании «антикоррозийная обработка» опытный водитель смахнет слезу от острого жжения не только в глазах, но и в носу, а начинающий удивленно вздернет брови: мол, зачем? Затем, что влажность и соль русской дороги по зиме превращают тонкий лакокрасочный слой современного автомобиля в труху уже через пару лет, а дальше начинает гнить железо. Кузовной ремонт — дорог и сложен, а качественный, в котором используются добротные и стоящие своих денег составы — того дороже. Так что гораздо проще обработать всю машину защитными составами, чем потом восстанавливать заводской облик.
Пару десятилетий назад этот тезис вопросов не вызывал, хотя и качество составов, и внешний вид от их обработки оставляли желать лучшего. Сегодня на рынке в достатке самых разных «химий», которые способны законсервировать не только внутренние, но и внешние элементы машины, создавая надежный «панцирь» от ржавчины на годы вперед.
Есть дорогие, есть дешевые, есть в железной банке, чтобы наносить кистью, есть и в баллончике, который можно разбрызгивать с помощью краскопульта. Важен не формфактор, а состав и свойства. В СССР антикоррозийную обработку принято было проводить чуть ли не самодельными составами из олифы, отработки, пушсала и прочих подручных средств. Потом появился Мовиль, специальный состав для борьбы с ржавчиной, разработанный в НИИ. Далее в наши широты пришли импортные средства, лучшим из которых был знаменитый «раст стоп» — в Америке тоже есть «ржавый пояс».
Все они подразумевает коктейль из консервационных мастик в жидком виде, который тем или иным методом наносится на днище и пороги автомобиля. Реальный срок службы каждого — не более пяти лет, намазать и забыть — не выйдет. Разница — время высыхания и текучесть, ведь важно, чтобы состав остался на железе, а не стек на землю. Пороги-то еще можно залить отработкой и прочей жижей, а вот с дном автомобиля этот фокус уже не пройдет.
Важный момент, о котором многие забывают, это предварительные «ласки»: перед тем, как наносить любой состав, поверхность нужно отмыть. И чем лучше это будет сделано, тем дольше нанесение продержится и позже попросится на повтор процедуры. Деды рассказывают, что «гаражный коктейль» из пушсала и отработки держался два-три года. Но тогда и ездили меньше, и соль на дороги не сыпали.
Подводя итог, нужно подчеркнуть следующее: выбирать нужно по рекомендации, а делать с умом и без спешки. Экономика должна быть экономичной, но один баллончик, тонким слоем размазанный по днищу, эффекта не даст. Это будут просто потраченные деньги. Профессионалы подсказывают, что для качественной обработки одного автомобиля среднего класса нужно 5—6 флаконов «химии», которая после тщательной мойки толстым слоем кладется на металл. Всем же, кто боится повторения советского опыта с внешностью, стоит знать, что сегодня антикоррозийная обработка, выполненная мастером своего дела, смотрится аккуратно, а служит долго. И успешно.
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