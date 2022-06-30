Забытое старое: какой антикор навсегда спасет кузов от ржавчины

При словосочетании «антикоррозийная обработка» опытный водитель смахнет слезу от острого жжения не только в глазах, но и в носу, а начинающий удивленно вздернет брови: мол, зачем? Затем, что влажность и соль русской дороги по зиме превращают тонкий лакокрасочный слой современного автомобиля в труху уже через пару лет, а дальше начинает гнить железо. Кузовной ремонт — дорог и сложен, а качественный, в котором используются добротные и стоящие своих денег составы — того дороже. Так что гораздо проще обработать всю машину защитными составами, чем потом восстанавливать заводской облик.

Пару десятилетий назад этот тезис вопросов не вызывал, хотя и качество составов, и внешний вид от их обработки оставляли желать лучшего. Сегодня на рынке в достатке самых разных «химий», которые способны законсервировать не только внутренние, но и внешние элементы машины, создавая надежный «панцирь» от ржавчины на годы вперед.

Есть дорогие, есть дешевые, есть в железной банке, чтобы наносить кистью, есть и в баллончике, который можно разбрызгивать с помощью краскопульта. Важен не формфактор, а состав и свойства. В СССР антикоррозийную обработку принято было проводить чуть ли не самодельными составами из олифы, отработки, пушсала и прочих подручных средств. Потом появился Мовиль, специальный состав для борьбы с ржавчиной, разработанный в НИИ. Далее в наши широты пришли импортные средства, лучшим из которых был знаменитый «раст стоп» — в Америке тоже есть «ржавый пояс».