Почему каждый водитель должен знать толщину лобового стекла своей машины

Обычно ветровому стеклу уделяют внимание лишь тогда, когда на его поверхности появились царапины или «пошла» трещина. А при покупке новой детали смотрят лишь на фирму-производителя. Это ошибка. Ведь даже брендовый товар может не выдержать наших суровых зим.
Кстати, триплекс для одних и тех же моделей машин различается, хотя на глаз это определить трудно. Например, разница в толщине. Причем, «разброс» может быть довольно серьезным — на 20%. Для дешевой иномарки есть автостекла в 4 мм, а есть и в 5,2 мм.
Понятно, что чем «визор» толще, тем выше его прочность, да и шума поубавится. Но и недостатки в виде долгого прогрева присутствуют. Особенно, когда у «лобовухи» нет ниток электрообогрева. Такая запчасть «оттаивает» медленно и неравномерно. Это надо иметь в виду, ведь если водитель через какое-то время включит «печку» на полную мощность, считая, что автомобиль готов к поездке и осталось лишь немного «протопить» салон, то рискует увидеть перед собой расползающуюся трещину.
Тонкое стекло зимой тоже доставит ряд неприятностей. Про царапины от «дворников» и скребка уже много раз писали, так что не будем повторяться. Дело в том, что на «лобовуху» тоже передается нагрузка от кузова. Так, при проезде кочек, лежачих полицейских или при резком маневрировании часть крутящего момента уходит в стойки крыши. Они незначительно деформируются и как бы «опираются» на переднее и заднее стекла. Если в салоне жарко, а на улице холодно, даже такого незначительного воздействия достаточно, чтобы хрупкая запчасть треснула. Ведь металл и триплекс по-разному отводят тепло. Кстати, процесс ускорят и сколы от камней.
В конце добавим, что «пострадать» зимой может и стеклянная крыша. Тоже из-за деформаций силовой структуры каркаса и разницы температур. Известно много случаев, когда после попадания автомобиля в небольшую выбоину, осколки осыпались в салон, а водитель абсолютно не понимал, что произошло.
Вернемся к триплексу. По возможности выбирайте толстые «лобовухи», а климатическую систему настройте так, чтобы прогрев салона начинался именно с обогрева стекла, а не воздуха в «жилом отсеке». Так на «визор» будет меньше нагрузки и он «проживет» дольше.