Почему каждый водитель должен знать толщину лобового стекла своей машины

Обычно ветровому стеклу уделяют внимание лишь тогда, когда на его поверхности появились царапины или «пошла» трещина. А при покупке новой детали смотрят лишь на фирму-производителя. Это ошибка. Ведь даже брендовый товар может не выдержать наших суровых зим.

Кстати, триплекс для одних и тех же моделей машин различается, хотя на глаз это определить трудно. Например, разница в толщине. Причем, «разброс» может быть довольно серьезным — на 20%. Для дешевой иномарки есть автостекла в 4 мм, а есть и в 5,2 мм.

Понятно, что чем «визор» толще, тем выше его прочность, да и шума поубавится. Но и недостатки в виде долгого прогрева присутствуют. Особенно, когда у «лобовухи» нет ниток электрообогрева. Такая запчасть «оттаивает» медленно и неравномерно. Это надо иметь в виду, ведь если водитель через какое-то время включит «печку» на полную мощность, считая, что автомобиль готов к поездке и осталось лишь немного «протопить» салон, то рискует увидеть перед собой расползающуюся трещину.