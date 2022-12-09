Как избавиться от белых потеков под боковыми зеркалами автомобиля

О такой неприятности часто пишут на форумах владельцы самых разных машин: Opel Astra, Mazda6, Mazda CX−5, Ford Kuga. Список можно продолжать. Основная сложность в том, что если запустить проблему, то избавиться от белесых полос будет практически нереально. Они буквально «въедаются» в лакокрасочное покрытие и портят внешний вид авто. Но на скорость это не влияет, так что многие автовладельцы часто игнорируют даже небольшие помутнения краски. Однако при продаже это может сыграть дурную службу, ведь потенциальный покупатель, увидев дефекты ЛКП, вправе потребовать скидку.
От чего же появляются белые полосы? Это следствие окисление алюминия или силумина, который используют при производстве крепежа зеркал. Что конкретно происходит со временем под пластиковой накладкой, хорошо видно на примере кроссовера Ford Kuga. Посмотрите на фото — рыхлый налет буквально везде. Обычной продувкой дренажных отверстий после мойки все это, конечно же, не очистить. Нужны кардинальные меры и для всех машин они схожи.
Необходимо демонтировать оба зеркала, тщательно очистить ржавчину и окисления, а затем взять цинковый спрей и обработать все «больные» места. В идеале лучше еще и покрасить металлические поверхности.
Если же автомобиль относительно новый и проблема еще не проявила себя остро, рекомендуем все равно снять зеркала и смазать крепеж воском. Это существенно замедлит разрушительный процесс. Кстати, часто подобным способом пользовались и официальные дилеры, когда удаляли дефекты по гарантии. Скажем, такое было у некоторых кроссоверов Mazda CX−5.
Другой — более кардинальный и дорогой вариант — заключается в полной замене бокового зеркала. Например, на рестайлинговое. Там уже может и не быть деталей из силумина, то есть и окисляться нечему.