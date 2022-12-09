Как избавиться от белых потеков под боковыми зеркалами автомобиля

О такой неприятности часто пишут на форумах владельцы самых разных машин: Opel Astra, Mazda6, Mazda CX−5, Ford Kuga. Список можно продолжать. Основная сложность в том, что если запустить проблему, то избавиться от белесых полос будет практически нереально. Они буквально «въедаются» в лакокрасочное покрытие и портят внешний вид авто. Но на скорость это не влияет, так что многие автовладельцы часто игнорируют даже небольшие помутнения краски. Однако при продаже это может сыграть дурную службу, ведь потенциальный покупатель, увидев дефекты ЛКП, вправе потребовать скидку.

От чего же появляются белые полосы? Это следствие окисление алюминия или силумина, который используют при производстве крепежа зеркал. Что конкретно происходит со временем под пластиковой накладкой, хорошо видно на примере кроссовера Ford Kuga. Посмотрите на фото — рыхлый налет буквально везде. Обычной продувкой дренажных отверстий после мойки все это, конечно же, не очистить. Нужны кардинальные меры и для всех машин они схожи.