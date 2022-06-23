Бит и не крашен: России грозит неминуемый дефицит автомобильных грунтовок

Про дефицит автомобильных эмалей портал «АвтоВзгляд» уже писал. За время публикации положение изменилось, но в худшую сторону. Финская компания Тikkurila объявила об уходе с российского рынка. Но это только пол беды. В ближайшее время дефицит может возникнуть и с автомобильными грунтовками, а это будет куда хуже, чем отсутствие самих красок.

В современной автомобильной промышленности, без грунтовки — никуда. Недостаточно просто обработать, зачистить и обезжирить металлическую поверхность. На нее надо обязательно нанести грунт, иначе даже самая лучшая краска через неделю пойдет пузырями и облезет. Дело не в навыках мастеров и не в качестве материалов, а в том, что металл и краска имеют очень слабые адгезионные свойства. Поэтому и придумана грунтовка. Это промежуточный слой между элементом кузова и лакокрасочным слоем, который позволяет «колору» крепко прилипать к кузовным деталям. Плюс она решает еще и проблему коррозии. Если будет скол или царапина, грунтовка не даст появиться ржавчине.