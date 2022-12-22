«Масло на розлив»: набирает популярность новый-старый способ обмана автовладельцев

Еще лет 15–20 лет назад среди российских автовладельцев была достаточно популярна схема покупки моторного масла «в розлив» или «из бочки». Адепты подобного метода закупок утверждали, что таким образом, в первую очередь, страхуются от приобретения контрафакта. С тех пор прошло много лет, розничная торговля смазкой обрела более-менее цивилизованные черты. Но только до последнего времени. За прошедший год с российского рынка ушли не только автобренды, но и ряд иностранных поставщиков расходных материалов.

Ведущие мировые гиганты «масляной» индустрии, преимущественно американские компании, демонстративно повернулись к России спиной и их продукция перестала поступать на наш рынок. Это, с одной стороны, привело к резкому скачку цен на фирменные масла в автомагазинах, а с другой — к постепенному исчерпанию складских запасов.

В ситуации быстро сориентировались ушлые бизнесмены, возродив бизнес по розливу масла. Раньше о точках продажи «бочкового» масла автовладельцы узнавали через «сарафанное радио». А теперь подобными объявлениями пестрят профильные сайты в интернете. На самом деле, приобретать смазку в пластиковых баклагах из-под бутилированной воды — та еще лотерея.