«Масло на розлив»: набирает популярность новый-старый способ обмана автовладельцев

Еще лет 15–20 лет назад среди российских автовладельцев была достаточно популярна схема покупки моторного масла «в розлив» или «из бочки». Адепты подобного метода закупок утверждали, что таким образом, в первую очередь, страхуются от приобретения контрафакта. С тех пор прошло много лет, розничная торговля смазкой обрела более-менее цивилизованные черты. Но только до последнего времени. За прошедший год с российского рынка ушли не только автобренды, но и ряд иностранных поставщиков расходных материалов.
Ведущие мировые гиганты «масляной» индустрии, преимущественно американские компании, демонстративно повернулись к России спиной и их продукция перестала поступать на наш рынок. Это, с одной стороны, привело к резкому скачку цен на фирменные масла в автомагазинах, а с другой — к постепенному исчерпанию складских запасов.
В ситуации быстро сориентировались ушлые бизнесмены, возродив бизнес по розливу масла. Раньше о точках продажи «бочкового» масла автовладельцы узнавали через «сарафанное радио». А теперь подобными объявлениями пестрят профильные сайты в интернете. На самом деле, приобретать смазку в пластиковых баклагах из-под бутилированной воды — та еще лотерея.
При покупке этого товара автовладелец не имеет возможности узнать, что именно ему продают. Фактически он ориентируется только на внешний вид бочки с логотипом того или иного известного бренда. А что в ней на самом деле налито — на совести торговца. Который, рекламируя фирменное импортное разливное масло по 500—550 рублей за литр, имеет все возможности реализовывать под его видом самую дешевую моторную смазку с оптового рынка. Например, какую-нибудь отечественную «недополусинтетику» с вязкостью 10W30 «впаривать» под видом и по цене фирменной импортной синтетики 5W40.
Все равно автовладелец проверить не сможет. Ведь после того, как он зальет в мотор своего авто приобретенную субстанцию, тот не «стуканет» на следующий день. Да, проблемы из-за применения неподходящей «жижы» у него обязательно начнутся. Но не сразу, а через 15 000—20 000 км пробега. А тогда уже никто ничего доказать не сможет. Зато продажа дешевой дрянной смазки под видом дорогой фирменно-импортной принесет торговцу как минимум 100% прибыли!
Поэтому вместо того, чтобы вестись сейчас на дешевизну якобы импортного масла «из бочки», имеет смысл покупать качественный отечественный аналог рекомендованного автопроизводителем — в стандартных канистрах. Так мы можем быть более-менее уверены в истинных характеристиках смазочного материала.