Что будет, если залить в двигатель подсолнечное масло

Однако ситуации в жизни бывают разные, а выходы из них, порой, неоднозначные. Зная, что мотор «поджирает», водитель будет возить с собой канистру, а то и две, запасного масла, спокойно доливая его по необходимости. Поговорив с прошедшими СССР и 90-е автомобилистами, можно узнать много веселых историй про старые грузовики, в багажном отсеке которых болталось литров по 40 «минералки», что заливалась на глаз каждую остановку. Жрал, чадил, но ехал! Но есть на дороге и те, кто гордится своим новеньким современным авто и знать не знает, где находится щуп.

Моделируем ситуацию: зима, трасса или проселок, вокруг ни души, а на приборной панели внезапно загорается та самая «масленка» — мотору не хватает смазки. Глядь под машину — а там лужа. То ли сальники «давануло» от мороза, то ли картер треснул от удара об ледышку — привет, пластиковая защита — то ли пробка ослабла от тряски да спустила весь лубрикант в землю. Одним словом, надо доливать, иначе поршень просто заклинит в цилиндре от масляного голодания. До «запчастей» — три локтя по карте, верст 40 плюс-минус, а вот до продуктового — пешком дойти. Ах да, усложним задачу: не работает телефон, нет связи.

И что делать, спрашивается? Замерзать в надежде на «горящие трубы» случайного встречного водителя? Бежать на трассу и ловить машину? Вопросов больше, чем ответов.