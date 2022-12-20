Что будет, если залить в двигатель подсолнечное масло

От сумы да от тюрьмы не зарекайся, говорили на Руси, вкладывая в мудрый афоризм вечную истину: никто не знает, что будет дальше. Тот, кто сегодня живет изгоем, завтра превратится в кумира и наоборот. То, что прямо сейчас выглядит глупостью и ошибкой, в любой момент может стать единственным решением. Причем единственным верным. Ну а про смех последним каждый из нас знает на своем горьком опыте.
История про растительное масло в мотор — смешная, старая байка про светловолосую барышню, обыгранная сотню раз в юмористических шоу. Безусловно, будучи в трезвом уме и твердой памяти, стоя около подъезда в 500 метрах от магазина автозапчастей, лить «подсолнечник» в двигатель никто не станет. Зачем, если можно прогуляться или проехать на автобусе, а там приобрести нужную смазку и сделать дело без последствий?
Однако ситуации в жизни бывают разные, а выходы из них, порой, неоднозначные. Зная, что мотор «поджирает», водитель будет возить с собой канистру, а то и две, запасного масла, спокойно доливая его по необходимости. Поговорив с прошедшими СССР и 90-е автомобилистами, можно узнать много веселых историй про старые грузовики, в багажном отсеке которых болталось литров по 40 «минералки», что заливалась на глаз каждую остановку. Жрал, чадил, но ехал! Но есть на дороге и те, кто гордится своим новеньким современным авто и знать не знает, где находится щуп.
Моделируем ситуацию: зима, трасса или проселок, вокруг ни души, а на приборной панели внезапно загорается та самая «масленка» — мотору не хватает смазки. Глядь под машину — а там лужа. То ли сальники «давануло» от мороза, то ли картер треснул от удара об ледышку — привет, пластиковая защита — то ли пробка ослабла от тряски да спустила весь лубрикант в землю. Одним словом, надо доливать, иначе поршень просто заклинит в цилиндре от масляного голодания. До «запчастей» — три локтя по карте, верст 40 плюс-минус, а вот до продуктового — пешком дойти. Ах да, усложним задачу: не работает телефон, нет связи.
И что делать, спрашивается? Замерзать в надежде на «горящие трубы» случайного встречного водителя? Бежать на трассу и ловить машину? Вопросов больше, чем ответов.
Да, мы уже пробовали заливать иное моторное масло в наш редакционный Mitsubishi Lancer, и старый японский мотор его принял. Но в сложной ситуации у нас была хоть какая-то смазка. А что делать, если ее нет? Ответ — лить подсолнечное. Да, оно не подходит и будет выгорать, да, крутить мотор в такой ситуации нельзя, придется ехать медленно и на «аварийке». Да, по прибытии на ближайшую СТО нужно будет немедленно все заменить с обязательной промывкой. Но вы доедете!
Сергей Дубов — опытный моторист и триболог (знаток раздела физики, изучающего контактное взаимодействие твердых деформируемых тел при их относительном перемещении) — помогал порталу «АвтоВзгляд» с Lancer и поделился знаниями в этом вопросе. «Теоретически из леса можно доехать и на подсолнечном масле. Хочешь — на рафинированном, хочешь — с запахом. Да хоть на дегте, из березы вытопленном. Ехать нужно аккуратно, недалеко, не крутить и быть предельно внимательным. Но выбраться — выберетесь. А дальше уже поможет очистка и промывка. Никакого криминала, мгновенной смерти ДВС и прочих ужасов, многократно описанных в интернете, не будет».
Вывод прост: легко смеяться, лежа на диване в теплой гостиной, а жизнь заставит — и деготь выжжешь. Лишь бы доехать.