С какими неожиданными проблемами сталкиваются владельцы BMW после покупки

Немецкие автомобили — мечта многих. Поэтому граждане стремятся ими обладать, несмотря ни на что. Сейчас возрастает спрос на экземпляры, пригнанные из Европы. Однако машины, на которых «дедушка ездил в церковь», могут быть с очень неприятными сюрпризами.
Начнем с того, что кроссоверы BMW X3 со стеклянной крышей не выдерживают российских зим. Несколько лет назад у автора этих строк был случай, когда в 30-градусный мороз стекло вдруг потрескалось и осыпалось в салон. В дилерском центре, после того как я сообщил о происшествии, не удивились. Мастера сказали, что знают о таких случаях. Дефект не массовый и «плавающий», потому никаких отзывных кампаний не было. Тем не менее к этому надо быть готовым: и лучше выбирать экземпляр без «панорамы».
Следующий серьезный «ахтунг» — чип-тюнинг. Даже в Германии его могут сделать криво. Здесь нужно внимательно смотреть на историю конкретного авто и на то, какой чип ставили. Основная сложность в том, что если настройки силового агрегата перед моментом продажи вернут в исходное состояние, никто не даст гарантии, что другие узлы исправны. А ведь горе-мастера могут просто просверлить дырки в сажевом фильтре и стереть его ошибки сканером. Либо удалить датчик температуры отработавших газов. Такая машина будет «валить на все деньги», но недолго. Почему это касается именно BMW? Да потому что именно на них любят «зажигать». Водители тех же «Мерседесов» менее агрессивны, так как «мерсы» прежде всего «заточены» под комфорт.
И ни в коем случае не покупайте безумно красивый BMW M2, у которого есть какие-либо доработки подвески. Даже если цена «сладкая»! На нем могли участвовать в гонках, а это всегда риск аварий. Кстати, аналогов баварской модели у «Мерса» и Audi до сих пор нет, потому «горячие» немцы и покупают «двойку».
Идем дальше. Те, кто приобретают подержанный «бумер» в первый раз, пересаживаясь на «премиум» с дешевого народного автомобиля, часто разочаровываются надежностью. В сети полно историй, что у «бэх» с небольшими пробегами массово перегорают лампочки, постоянно ломаются какие-то мелочи, а от частичного разряда аккумулятора на «приборке» всплывают ошибки. Что любопытно, конкуренты не так капризны. Так подумайте хорошенько: точно BMW?
Наконец, предостережем и от покупки из Европы гибридов, созданных на базе кроссоверов X1, X2, X3 и X5. Недавно 29 600 «зеленых» машин попали под отзыв: выяснилось, что в их батареях может быть мусор, который провоцирует короткое замыкание. Проблема в том, что купленный по «серой» схеме автомобиль придется «лечить» за свой счет, а в России даже диагностического «софта» для таких авто нет.