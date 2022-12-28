С какими неожиданными проблемами сталкиваются владельцы BMW после покупки

Немецкие автомобили — мечта многих. Поэтому граждане стремятся ими обладать, несмотря ни на что. Сейчас возрастает спрос на экземпляры, пригнанные из Европы. Однако машины, на которых «дедушка ездил в церковь», могут быть с очень неприятными сюрпризами.

Начнем с того, что кроссоверы BMW X3 со стеклянной крышей не выдерживают российских зим. Несколько лет назад у автора этих строк был случай, когда в 30-градусный мороз стекло вдруг потрескалось и осыпалось в салон. В дилерском центре, после того как я сообщил о происшествии, не удивились. Мастера сказали, что знают о таких случаях. Дефект не массовый и «плавающий», потому никаких отзывных кампаний не было. Тем не менее к этому надо быть готовым: и лучше выбирать экземпляр без «панорамы».

Следующий серьезный «ахтунг» — чип-тюнинг. Даже в Германии его могут сделать криво. Здесь нужно внимательно смотреть на историю конкретного авто и на то, какой чип ставили. Основная сложность в том, что если настройки силового агрегата перед моментом продажи вернут в исходное состояние, никто не даст гарантии, что другие узлы исправны. А ведь горе-мастера могут просто просверлить дырки в сажевом фильтре и стереть его ошибки сканером. Либо удалить датчик температуры отработавших газов. Такая машина будет «валить на все деньги», но недолго. Почему это касается именно BMW? Да потому что именно на них любят «зажигать». Водители тех же «Мерседесов» менее агрессивны, так как «мерсы» прежде всего «заточены» под комфорт.