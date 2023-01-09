Почему после морозной ночи стартер крутит, а мотор не запускается

В одном случае он «не соображает», что на улице слишком холодно и надо бы добавить бензина в топливную смесь: ведь обедненная на морозе не загорается. Согласно другому сценарию электронного «сумасшествия», в цилиндры впрыскивается слишком много бензина. Он заливает свечи и завестись становится возможным только после их просушивания тем или иным образом.

Утечки электричества в системе зажигания — в проводах, катушках — могут не влиять на пуск в теплую погоду. Но в сильный мороз каждая крупица энергии искры на свечах на счету. Плохая искра — мотор «не схватывает». Качественная диагностика подобных неисправностей требует соответствующих знаний и оборудования. Но в общих чертах выявить источник проблем можно и без них. Для этого надо ночью при открытом капоте попросить напарника завести машину. Если при этом вы увидите где-то под капотом красивые искорки, знайте — это и есть ток утечки. Для его ликвидации придется заменить проблемную деталь. То, что искрит — без сожалений в помойку!

Кроме того, симптом «вчера заводилась, а как мороз стукнул — крутит, но не схватывает» может возникнуть и по вине воды, случайно попавшей в топливную магистраль. Для осуществления «диверсии» ее там много и не нужно. Мелкие льдышки в состоянии засорить внутренности топливного насоса и он просто не сможет качать топливо. Так или иначе, для «оживления» автомобиля в подобной ситуации бывает достаточно поместить его в отапливаемое помещение. Или дождаться тепла на улице.