Почему после морозной ночи стартер крутит, а мотор не запускается

Для начала расскажу быль, случившуюся в новогодние каникулы−2023. Утро. За окном −23ºС. Хотя и с заметной натугой, но мотор моего универсала запустился. В этот момент подходит соседка по подъезду и просит «прикурить» ее старенького «корейца»: не заводится, хотя еще позавчера таких проблем не было. Понятное дело — позавчера на улице всего −3ºС было. Прогрелся — поехали реанимировать железного ветерана. Кинули провода, девушка поворачивает ключ зажигания в замке. Слышно, как стартер бодренько крутит мотор. Было даже пару «чихов» в цилиндрах. Но на этом — все. Движок оживать не желает. Еще несколько аналогичных попыток к нужному результату не привели. Типичный вариант ситуации: «крутит, но не схватывает». После этого хозяйка машины повеселила фразой: «ну вот, значит надо аккумулятор тащить домой на зарядку».
Отсмеявшись объяснил, что с батареей у ее машины как раз все в порядке. Не заводится она по какой-то иной причине и «прикуривание» тут не поможет. Заметим, что частенько у авто азиатских марок, в том числе и корейских (особенно выпущенных ранее 2015—2018 годов), в морозы ниже −20ºС бывает невозможно отыскать причину отказа заводиться. Зато как только «мертвый» автомобиль оказывается в теплом боксе автосервиса — мотор пускается без каких-либо проблем. Столь странное поведение обычно связывают с теми или иными «глюками» блока управления двигателем.
В одном случае он «не соображает», что на улице слишком холодно и надо бы добавить бензина в топливную смесь: ведь обедненная на морозе не загорается. Согласно другому сценарию электронного «сумасшествия», в цилиндры впрыскивается слишком много бензина. Он заливает свечи и завестись становится возможным только после их просушивания тем или иным образом.
Утечки электричества в системе зажигания — в проводах, катушках — могут не влиять на пуск в теплую погоду. Но в сильный мороз каждая крупица энергии искры на свечах на счету. Плохая искра — мотор «не схватывает». Качественная диагностика подобных неисправностей требует соответствующих знаний и оборудования. Но в общих чертах выявить источник проблем можно и без них. Для этого надо ночью при открытом капоте попросить напарника завести машину. Если при этом вы увидите где-то под капотом красивые искорки, знайте — это и есть ток утечки. Для его ликвидации придется заменить проблемную деталь. То, что искрит — без сожалений в помойку!
Кроме того, симптом «вчера заводилась, а как мороз стукнул — крутит, но не схватывает» может возникнуть и по вине воды, случайно попавшей в топливную магистраль. Для осуществления «диверсии» ее там много и не нужно. Мелкие льдышки в состоянии засорить внутренности топливного насоса и он просто не сможет качать топливо. Так или иначе, для «оживления» автомобиля в подобной ситуации бывает достаточно поместить его в отапливаемое помещение. Или дождаться тепла на улице.