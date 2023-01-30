Подогрев сидений без подписок и предзаказов: решаем проблему своими силами

«Теплые» опции прочно вошли в нашу жизнь — подогревом сидения и лобового стекла никого не удивить, да и пользоваться ими в России можно чуть ли не 9 месяцев в году. Эти «средства комфорта» уже давно входят в базовые комплектации. Вернее, входили: базовой комплектации больше нет, поскольку как минимум половина машин прибывает сегодня в наши широты по «параллельному импорту», а там — как есть, так есть. Дальше — своими силами. Впрочем, как показывает практика, русский Левша быстро находит методики и возможности, если петух таки атаковал его пятую точку.
Тандем природной смекалки, обилия свободного времени и знаменитой китайской барахолки позволяет сделать из «Жигуля» хоть «Мерседес», хоть «Лексус». Только плати и занимайся. А вот и займемся! Отправляемся в недра Всемирной паутины и достаточно быстро находим как саму опцию, так и предложения по ее интеграции в бортовую сеть авто. Например, подогрев сидений включает в себя саму «грелку», которую несложно расположить под «шкуркой» кресла, и клавишу. Стоит такой набор от 1000 рублей.
Установка не составит труда, если машина изначально предполагала оснащение обогревом сидений хоть в одной из своих комплектаций. А если таковой нет — тянем «соплю» и подключаем. Комплексное обустройство в профессиональном сервисе с красивой кнопкой, которая будет аккуратно «вписана» в удобное место, обойдется примерно в 5500 рублей. А что с «баранкой» и лобовым стеклом?
С рулем дела обстоят намного сложнее. Во-первых, его придется перетянуть, что уже стоит около 5000 рублей. А во-вторых, активация функции происходит через «улитку», в которой также располагается проводка подушки безопасности и клаксона. Порой там находится «дополнительный» провод, а порой нет. Так что самый простой способ — подобрать «баранку» от автомобиля с обогревом, добавив лишь клавишу, например, на центральной консоли. Механики соврать не дадут: шлицы и подгонка — лишь вопрос времени и терпения. Стоимость комплексной работы «под ключ» стартует с отметки в 10 000 рублей.
Аналогично и с лобовым стеклом, которое по желанию заказчика можно оснастить как полным подогревом, так и «конфорками» для зоны покоя дворников. В последнем случае все делается быстро: нитки на специальной подложке клеятся по внутренней стороне и запитываются от проводки машины. Цена вопроса — около 5000, если ваять будут на СТО. А вот полный обогрев — это замена стекла со всеми вытекающими. Тут может быть и 20 000, и 30 000 рублей.
Вышеперечисленные опции слабо сказываются на итоговой цене автомобиля (учитывая, сколько эти автомобили сегодня стоят), однако они здорово облегчают быт водителя зимой. Да и никто ведь не заставляет интегрировать все «теплые кнопки» разом. К тому же некоторые умельцы в целях экономии интегрируют опции самостоятельно. Те же британцы, вершина европейской культуры, вообще предлагают грелки вместо подогревов. А что — дешево и сердито!