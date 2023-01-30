Почему категорически нельзя покупать новые модели BMW по схеме параллельного импорта

Примечательно, что идея послепродажного превращения заготовки в продукт пришла к сытым немцам из голодной России. Когда избавление от Советской власти обнадежило перестройкой, всей стране захотелось автомобиль. Любой. Лишь бы ездить.
И тогда наравне с импортными конструкторами из коробки «Сделай сам» (проект «Автокам Рейнджер») родилась русская затея «Мишка». Клиенту предлагалось собирать автомобиль частями. Исходя из энтузиазма и зарплаты. Сначала купить пару колес, затем раму, потом еще два колеса и коробку передач, после квартальной премии приобрести двигатель и постепенно перейти к кузову, сдавая бутылки ради капота, дверей и сидений.
За несколько лет набор деталей мог дорасти до состояния езды, а еще через несколько лет — до состояния приемлемой внешности. Поиграть в «Мишку» предлагалось Кировскому заводу, ЗиЛу и мелким фабрикам провинциального удаления от столиц, включая Тульский комбайновый завод. Но народ отшатнулся от идеи и начал упрямо пересаживаться за руль подержанных, но полноценных авто, избежав промежуточной стадии новых, но неполноценных. Однако в BMW стыдиться не стали и решили злоупотребить репутацией и доверием.
В 2019 баварцы опробовали выколачивание денег из клиента ни за что, учинив плату за использование iPhone через Apple CarPlay, цинично захотев $80. Но поскольку клиентура у BMW примерно одинаковая во всем мире, публика вымогательство не оценила и вне зависимости от рынка, тряхнув золотыми перстнями, качнув золотыми цепями и ухмыльнувшись золотыми зубами, обозначила намерение перетереть за гнилой базар с перепутавшими рамсы производителем. В офисе BMW вздрогнули и сделали CarPlay бесплатным для всех моделей.
Прошло три года, клерки компании пришли в себя, страх отступил и отныне покупателям BMW потребуется каждый месяц (!) платить за подключение опций, список которых унизителен. Обогрев руля — $11, помощник управления дальними фарами — $11, безлимитный круиз-контроль — $900, подогрев сидений — $18 (годовая подписка на подогрев — $180, подписка на три года — $300, выкупить опцию навсегда — $415). Запись видео с камер машины — $235. И, похоже, забугорному потребителю придется платить — куда деваться-то. А вот что делать россиянину, решившемуся на покупку новой баварской машины?
Увы, но с высокой степенью вероятности он не сможет оплатить все эти опции, если, конечно, не имеет банковского счета и кредитки в той локации, откуда ему доставят приглянувшуюся модель. Да и тут могут возникнуть проблемы с дальнейшим «обновлением софта» на территории России.
Иными словами, россиянин, скорее всего, будет вынужден пользоваться «полумобилем». Поэтому, заказывая сегодня «бэху» в той же Германии в рамках параллельного импорта (а иначе «немца" никак не купить), нужно в обязательном порядке уточнить у поставщика (частного перегонщика, автодилера — без разницы) эти вновь открывшиеся обстоятельства.
Но лучше все же не рисковать, тем более что на повестке дня, кроме подписки, остро стоит и проблема гарнтийного обслуживания, да и просто ремонта 'параллельной» машины.