Почему категорически нельзя покупать новые модели BMW по схеме параллельного импорта

Примечательно, что идея послепродажного превращения заготовки в продукт пришла к сытым немцам из голодной России. Когда избавление от Советской власти обнадежило перестройкой, всей стране захотелось автомобиль. Любой. Лишь бы ездить.

И тогда наравне с импортными конструкторами из коробки «Сделай сам» (проект «Автокам Рейнджер») родилась русская затея «Мишка». Клиенту предлагалось собирать автомобиль частями. Исходя из энтузиазма и зарплаты. Сначала купить пару колес, затем раму, потом еще два колеса и коробку передач, после квартальной премии приобрести двигатель и постепенно перейти к кузову, сдавая бутылки ради капота, дверей и сидений.

За несколько лет набор деталей мог дорасти до состояния езды, а еще через несколько лет — до состояния приемлемой внешности. Поиграть в «Мишку» предлагалось Кировскому заводу, ЗиЛу и мелким фабрикам провинциального удаления от столиц, включая Тульский комбайновый завод. Но народ отшатнулся от идеи и начал упрямо пересаживаться за руль подержанных, но полноценных авто, избежав промежуточной стадии новых, но неполноценных. Однако в BMW стыдиться не стали и решили злоупотребить репутацией и доверием.