Седаны начинают и проигрывают, или Кому в России надоели кроссоверы

Прежде всего, стоит обратить внимание на вещь очевидную — никакой вал новых седанов в краткосрочном и среднесрочном периоде на российского покупателя не обрушится по причине их отсутствия в требуемых количествах. То же самое касается, впрочем, и кроссоверов. Но какие-то фактики, наводящие на мысль о грядущей реконкисте низкопосаженных легковушек, время от времени проявляются. Вопрос в том, насколько они отражают перспективные тенденции.

Наивные надежды любителей седанов

Вот Chery, одна из самых активных компаний на нашем рынке, с самого начал делавшая упор на SUV, получила сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на седаны Chery Arrizo 5 Plus, Chery Arrizo 6 и Omoda S5. Последняя модель — компактная четырехдверка — позиционируется в качестве замены ушедших Kia Cerato, Hyundai Elantra и Toyota Corolla.

Далее, начались продажи седана Geely Preface — автомобиля классом повыше, из компанииHyundai Sonata или Kia K5. А на белорусском заводе «Белджи», не последнем поставщике машин на рынок России, в нынешнем году стартует сборка Geely Emgrand 7 New. Еще один китайский бренд — Changan — в последние дни 2022 года получил ОТТС на лифтбек Uni-V.

Вторая надежда наивных российских водителей — Иран. Персидские компании по жизни специализируются на седанах, так что тут удивляться совсем нечему. Спекулировать на том, что они не везут в Россию кроссоверы, вряд ли имеет смысл — все разговоры о подобного рода поставках до сих пор остаются на уровне непроверенных слухов.