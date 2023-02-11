Седаны начинают и проигрывают, или Кому в России надоели кроссоверы

Прежде всего, стоит обратить внимание на вещь очевидную — никакой вал новых седанов в краткосрочном и среднесрочном периоде на российского покупателя не обрушится по причине их отсутствия в требуемых количествах. То же самое касается, впрочем, и кроссоверов. Но какие-то фактики, наводящие на мысль о грядущей реконкисте низкопосаженных легковушек, время от времени проявляются. Вопрос в том, насколько они отражают перспективные тенденции.
Наивные надежды любителей седанов
Вот Chery, одна из самых активных компаний на нашем рынке, с самого начал делавшая упор на SUV, получила сертификат одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на седаны Chery Arrizo 5 Plus, Chery Arrizo 6 и Omoda S5. Последняя модель — компактная четырехдверка — позиционируется в качестве замены ушедших Kia Cerato, Hyundai Elantra и Toyota Corolla.
Далее, начались продажи седана Geely Preface — автомобиля классом повыше, из компанииHyundai Sonata или Kia K5. А на белорусском заводе «Белджи», не последнем поставщике машин на рынок России, в нынешнем году стартует сборка Geely Emgrand 7 New. Еще один китайский бренд — Changan — в последние дни 2022 года получил ОТТС на лифтбек Uni-V.
Вторая надежда наивных российских водителей — Иран. Персидские компании по жизни специализируются на седанах, так что тут удивляться совсем нечему. Спекулировать на том, что они не везут в Россию кроссоверы, вряд ли имеет смысл — все разговоры о подобного рода поставках до сих пор остаются на уровне непроверенных слухов.
А статистика — против
Можно ли из вышесказанного сделать какие-то выводы? Несомненно. К примеру, как вам понравится такой: почти все мировые бренды имеют в своем модельном ряду помимо модных кроссоверов еще и седаны, которые им тоже надо как-то продавать. Не нравится? Мало оптимизма? Что поделать, сколько есть — столько есть. Никто не знает, и даже предположить не может, в каком количестве сии заявленные модели будут востребованы на российском рынке. Может, дело ограничится завозом пары десятков машин в месяц, и весь пар, как говорится, уйдет в свисток.
Кроме того, статистика не подтверждает никаких сдвигов потребительских интересов в пользу седанов. Согласно данным агентства «Автостат», по итогам 2022 года в России было куплено 347 200 новых кроссоверов и внедорожников, что составило 55,4% от общего объема рынка. А в январе года текущего доля SUV выросла до 63%. Вот такое нестандартное контрнаступление, приводящее к потере исходных позиций.
Заплыв в мутной воде
Еще один интересный заплыв в мутной теме возврата седанами лидирующего положения предпринял генеральный директор Citroën Винсент Кобе, о чем уже писал портал «АвтоВзгляд». Правда, топ-менеджер французской компании не комментировал актуальных тенденций, а прорицал весьма спорное будущее. Г-н Кобе заявил, что в результате стремительного роста производства электромобилей кроссоверы окажутся на грани вымирания.
Это в бензиновом мире потери энергии из-за высокого угловатого кузова с дрянной аэродинамикой могут быть компенсированы простым увеличением объема топливного бака. В электромобиле штраф за аэродинамическую неэффективность на порядок выше — придется ставить дополнительные тяжеленные аккумуляторные батареи. Именно поэтому, заявляет глава Citroën, автомобили (которые все поколесно станут электромобилями) в скором времени будут компактными, приземистыми, обтекаемыми и легкими — то бишь, седанами.
Не хочется разочаровывать «дорогого Винсента», но придется, ибо все его пророчества опираются на очень зыбкую основу. Почему он считает, что ради завиральных устремлений западных правительств, насаждающих огнем и мечом свою электрорелигию, люди окончательно расстанутся с мечтой об индивидуальной мобильности, удобстве, и откажутся от всякой возможности семейного отдыха?
Грету Тумберг — в школу
Хорошо, пусть даже их вынудят пойти на такие жертвы. Но торжество электрокаров, если таковое вообще случится, придет только с изобретением абсолютно новых технологий производства аккумуляторов — легких, экологически чистых, с большой емкостью. Но тогда и жертвы, приносимые аэродинамике, будут не столь кровавы.
Впрочем, если заглядывать так далеко в будущее, как пытается Винсент Кобе, то все истерики с экологичным транспортом, углеродным следом, глобальным потеплением рискуют к тому времени уйти в небытие. Мир меняется на глазах, и фарисейство в любом его проявлении становится все более дорогим удовольствием для самых развитых экономик.
Так что пришла пора отправить коллективную Грету Тумберг, прогульщицу и недоучку, обратно в школу. А нам всем успокоиться — глобального нашествия седанов, как и глобального потепления, пока не предвидится.