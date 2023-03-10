Почему на литые диски категорически нельзя наносить порошковую краску

Мелкие камни и дорожные реагенты — главные враги колесных дисков. «Благодаря» им со временем краска на колесах тускнеет, появляются мелкие сколы. Свою лепту вносят и шиномонтажники: в спешке они частенько бьют гайковертами по колесам. Как результат — крупные «раны» вокруг крепежных отверстий. Здесь же вспомним высокие бордюры, о которые нередко притираются водители.

Как вернуть «каткам» первозданный вид? Кто-то вспомнит про популярную порошковую покраску. Перед такой процедурой диски моют абразивным составом и тщательно просушивают, затем «наждачкой» удаляют остатки старого покрытия и обезжиривают поверхность. Краску наносят специальным пистолетом с электростатическим эффектом. Далее колеса примерно на 15 минут помещают в специальную печь, где выдерживают при температуре до 200 градусов — для полимеризации нового покрытия.

И вот тут у здравого автовладельца может возникнуть вопрос: а не вредит ли изделиям такое «пекло»? Разумеется, вредит. Причем сильно.