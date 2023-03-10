Почему на литые диски категорически нельзя наносить порошковую краску

Мелкие камни и дорожные реагенты — главные враги колесных дисков. «Благодаря» им со временем краска на колесах тускнеет, появляются мелкие сколы. Свою лепту вносят и шиномонтажники: в спешке они частенько бьют гайковертами по колесам. Как результат — крупные «раны» вокруг крепежных отверстий. Здесь же вспомним высокие бордюры, о которые нередко притираются водители.
Как вернуть «каткам» первозданный вид? Кто-то вспомнит про популярную порошковую покраску. Перед такой процедурой диски моют абразивным составом и тщательно просушивают, затем «наждачкой» удаляют остатки старого покрытия и обезжиривают поверхность. Краску наносят специальным пистолетом с электростатическим эффектом. Далее колеса примерно на 15 минут помещают в специальную печь, где выдерживают при температуре до 200 градусов — для полимеризации нового покрытия.
И вот тут у здравого автовладельца может возникнуть вопрос: а не вредит ли изделиям такое «пекло»? Разумеется, вредит. Причем сильно.
Дело в том, что такая продукция получается путем отлива сплава в специальную форму, закаливания и искусственного состаривания. Только так литой диск может получить необходимую прочность. А при любом сильном дополнительном нагреве структура металла нарушается.
Добавим к этому естественный износ и постоянные локальные нагрузки, которым диски подвергаются, когда машина наматывает километры — получаем настоящую бомбу замедленного действия. Такой «свежий» старый комплект может просто рассыпаться на дороге, что приведет к полной потере управления и тяжелой аварии. Про сварку аргоном вообще говорить не будем: Ассоциация европейских производителей колесных дисков (EUWA) ее не советует категорически.
Так что же делать, если «обувку» выбрасывать не хочется, но ее вид печалит? Нанесите на изделия акриловую краску. В отличие от порошковой, она жидкая, и в этом есть плюсы. Составы продают в аэрозольных баллончиках — то есть начинать работу можно сразу после того, как снят старый слой и поверхность обезжирена. А нагрев в таком случае не требуется. Так что за внезапную «смерть» колеса можно не переживать.