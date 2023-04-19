Круче детейлинга: как привести машину в порядок за 60 рублей

Увы, даже добротная мойка не может полностью убрать грязь, накипь, соль, стружку от колодок и многое другое, что прочно въедается в поверхность и покидать «насиженное место» не торопится. Особенно, если зимой банные процедуры проводили нечасто. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Поэтому многие водители в преддверии «майских каникул»: приобретают специальные составы, автохимию, губки и щетки, чтобы вернуть любимому автомобилю достойный внешний вид. Недешевое по нынешним временам удовольствие, но что делать?

Ответ на этот риторический вопрос на самом-то деле существует: не тратить почем зря деньги на бесполезные, а зачастую и просто вредные «коктейли». К чему они, если есть простые и понятные, многократно испытанные народные средства, которые с поставленной задачей справляются не хуже? Взять в качестве примера крахмал.

Флакон очистителя стекол обойдется в 300—400 рублей, в то время как пакетик крахмала, тоже способный довести триплекс до идеала — в 50—60. Разводим его в стакане с раствором уксуса — наверняка на кухне найдется — да приступаем к процедуре. На внешней плоскости работаем широкими смелыми движениями, внутри — аккуратными. И, кстати, «народный» состав оставляет пятна на пластике, так что приборку лучше укрыть тряпочкой.