Круче детейлинга: как привести машину в порядок за 60 рублей

Увы, даже добротная мойка не может полностью убрать грязь, накипь, соль, стружку от колодок и многое другое, что прочно въедается в поверхность и покидать «насиженное место» не торопится. Особенно, если зимой банные процедуры проводили нечасто. Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Поэтому многие водители в преддверии «майских каникул»: приобретают специальные составы, автохимию, губки и щетки, чтобы вернуть любимому автомобилю достойный внешний вид. Недешевое по нынешним временам удовольствие, но что делать?
Ответ на этот риторический вопрос на самом-то деле существует: не тратить почем зря деньги на бесполезные, а зачастую и просто вредные «коктейли». К чему они, если есть простые и понятные, многократно испытанные народные средства, которые с поставленной задачей справляются не хуже? Взять в качестве примера крахмал.
Флакон очистителя стекол обойдется в 300—400 рублей, в то время как пакетик крахмала, тоже способный довести триплекс до идеала — в 50—60. Разводим его в стакане с раствором уксуса — наверняка на кухне найдется — да приступаем к процедуре. На внешней плоскости работаем широкими смелыми движениями, внутри — аккуратными. И, кстати, «народный» состав оставляет пятна на пластике, так что приборку лучше укрыть тряпочкой.
Таким нехитрым способом можно очистить не только лобовое стекло, но и хромированные детали, на которые после зимы тоже без слез не взглянешь. Грязь, разводы, какие-то пятна и уже проявившаяся зелень. Для крахмала это не проблема: разводим его в воде до консистенции сметаны, наносим на «поврежденные» места, даем составу подсохнуть и натираем до блеска. Результат приятно удивит!
Идем дальше — колесные диски. У многих при осмотре «катков» может сложиться ощущение, будто черную пыль от тормозных колодок никак не отмыть. Никогда. Разве что пескострую под силу снять налет. Воспользуйтесь тем же «миксом», которым полировали хром — он справится и с этой задачей. Грязь начнет отходить, на что намекнет соответствующий цвет пены, а через полчаса усердного труда крахмал вернет колесам если не первозданный, то вполне приемлемый вид.
Добавим, что крахмал можно применять в автомобиле не только для очистки поверхностей — его «функционал» гораздо шире. В частности, он отлично убирает неприятные запахи из салона, удаляет пятна на сидениях, позволяет «взбодрить» ковер. Воистину универсальное средство, да еще и по такой смешной цене.