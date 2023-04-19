Волшебные фриты: зачем на лобовом стекле авто нанесены микроскопические темные узоры

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Орнамент, нанесенный по краям лобового стекла, на самом деле совсем не украшательство. Он несет самую, что ни на есть, практическую пользу. Для чего «ветровику» черные узоры, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Если обратить внимание на лобовое стекло автомобиля, то можно увидеть на его краях кружочки разного диаметра, либо полоску шириной до трех сантиметров. Для тех, кто не знал, да еще и забыл, рассказываем, что это такое.

Темные точки — это так называемые фриты, которые появляются на стекле с помощью нанесения керамической краски с использованием специального трафарета. Затем узоры подвергаются сложной термической обработке. Они не смываются, не отдираются и не обламываются. Причем на ощупь представляют собой эдакую шероховатую поверхность. Для чего же нужен сей незамысловатый орнамент?

Фото: АвтоВзгляд

Фриты призваны выполнять несколько важнейших функций в автомобиле. И самой ключевой из них является защита от воздействия прямых солнечных лучей, так или иначе нивелирующая эффект отражения, вызванного игрой света на стыках кузова с лобовым стеклом. Если по-простому, то фриты минимизируют риски ослепить водителя во время езды.

Именно поэтому отметки сосредоточены в средней и верхней частях лобового стекла (как правило — за салонным зеркалом заднего вида). Они задерживают ультрафиолет, затемняя лучи, поступающие в салон.

Кроме того, фриты служат защитой от попадания влаги, ведь клей, который наносится в ходе установки лобового стекла, зачастую распределяется по поверхности неравномерно. А керамический слой является дополнительным «инструментом» для герметизации. Кстати, по этой же причине черные узоры отчасти можно назвать и декорирующим элементом, скрывающим под собой огрехи использования технического герметика при вклейке «ветровика».

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19 апреля 2023
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