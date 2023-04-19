Волшебные фриты: зачем на лобовом стекле авто нанесены микроскопические темные узоры

Если обратить внимание на лобовое стекло автомобиля, то можно увидеть на его краях кружочки разного диаметра, либо полоску шириной до трех сантиметров. Для тех, кто не знал, да еще и забыл, рассказываем, что это такое.

Темные точки — это так называемые фриты, которые появляются на стекле с помощью нанесения керамической краски с использованием специального трафарета. Затем узоры подвергаются сложной термической обработке. Они не смываются, не отдираются и не обламываются. Причем на ощупь представляют собой эдакую шероховатую поверхность. Для чего же нужен сей незамысловатый орнамент?