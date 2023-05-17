Что будет, если потерял сервисную книжку на автомобиль

Сервисная книжка нужна для того, чтобы заносить в нее отметки о пройденных автомобилем ТО. Ведь фирменная гарантия автопроизводителя распространяется лишь на машины, эксплуатирующиеся согласно рекомендациям завода-изготовителя. А регулярное и своевременное прохождение технического обслуживания — краеугольный камень использования гарантийного транспортного средства.
До последнего времени сервисная книжка машины фактически представляла собой специального вида блокнот, на страницах которого после каждого техобслуживания сервисмены ставили его дату и закрепляли печатью. Но в последние годы многие автопроизводители отказались от бумажных сервисных книжек и все отметки о проведении ТО стали хранить на фирменных компьютерных серверах.
То есть потерять сервисную книжку фактически стало невозможно: в любом официальном дилерском центре по VIN-номеру автомобиля можно моментально выяснить всю историю его техобслуживаний и ремонтов.
Вновь актуальным наличие именно «бумажной», а не электронной сервисной книжки стало в последнее время, когда из России ушло большинство привычных автобрендов. Многие из них при этом отключили своих российских контрагентов-дилеров от фирменных сервисных программ. Что поставило под большой вопрос адекватность электронных сервисных книжек.
Кроме того, за прошедший год в Россию ввезли много моделей и марок, ранее нашему авторынку неизвестных. Соответственно, прохождение многими из них ТО фиксируется лишь на бумаге — в старых добрых сервисных книжках. В любом случае, иметь ее нормальную бумажную версию совсем не помешает. Прежде всего потому, что при продаже автомобиля в будущем (такое событие рано или поздно произойдет) бывает крайне полезно продемонстрировать потенциальному покупателю ее наличие и отметки о техобслуживании.
Это добавляет последнему уверенности в чистоте истории автомобиля, на который он «положил глаз». Если «книжки» нет, а владелец машины предлагает вместо предъявления ее съездить к дилеру, где «все ходы записаны», то могут и подозрения кое-какие закрасться у покупателя.
Ну а когда автовладельца не особо тревожат вероятные в будущем затруднения при продаже автомобиля, то потеря или отсутствие сервисной книжки его вообще не должны волновать.
Данные о периодичности ТО и наборе операций, которые требуется при этом проводить, для подавляющего большинства автомобилей, «бегающих» по России, можно почерпнуть из открытых источников. Минимальный навык поиска в интернете позволяет быстро получить исчерпывающую информацию по этому поводу. Поэтому не стоит принимать потерю книжки за серьезную проблему: что имеется она на руках, что отсутствует — практическая разница при этом отсутствует.