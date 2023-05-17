Что будет, если потерял сервисную книжку на автомобиль

Сервисная книжка нужна для того, чтобы заносить в нее отметки о пройденных автомобилем ТО. Ведь фирменная гарантия автопроизводителя распространяется лишь на машины, эксплуатирующиеся согласно рекомендациям завода-изготовителя. А регулярное и своевременное прохождение технического обслуживания — краеугольный камень использования гарантийного транспортного средства.

До последнего времени сервисная книжка машины фактически представляла собой специального вида блокнот, на страницах которого после каждого техобслуживания сервисмены ставили его дату и закрепляли печатью. Но в последние годы многие автопроизводители отказались от бумажных сервисных книжек и все отметки о проведении ТО стали хранить на фирменных компьютерных серверах.

То есть потерять сервисную книжку фактически стало невозможно: в любом официальном дилерском центре по VIN-номеру автомобиля можно моментально выяснить всю историю его техобслуживаний и ремонтов.

Вновь актуальным наличие именно «бумажной», а не электронной сервисной книжки стало в последнее время, когда из России ушло большинство привычных автобрендов. Многие из них при этом отключили своих российских контрагентов-дилеров от фирменных сервисных программ. Что поставило под большой вопрос адекватность электронных сервисных книжек.