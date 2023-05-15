Как при замене цепи ГРМ мастера в сервисе гробят двигатель

Казусы случаются сразу после замены цепи вместе с ее натяжителями. Через какое-то время водитель замечает, что поведение «железного коня» изменилось. Появились вибрации, вырос расход топлива. А иногда уже при первой попытке пуска двигатель работает неровно, с сильными перебоями, либо вовсе отказывается заводиться. Стартер крутит, но толка никакого. Клиент в шоке, впрочем, как и сервисмены. В чем же причина проблем?
Конечно же, не нужно исключать брака. Скажем, цепь могла перескочить на зуб из-за установки некачественного натяжителя. Однако подобное бывает редко, так как в подавляющем большинстве случаев используют «родные» запчасти. Чаще, в процессе сборки горе-мастера повреждают какой-либо из датчиков. Их предостаточно: датчик массового расхода воздуха, температуры, или положения дроссельной заслонки. Они и начинают подкидывать сюрпризы, как только автовладелец покинул ремзону.
А бывает, проблемы настигают сразу. Их причины в халатности или спешке. Дело в том, что при такой работе обязательно использовать специальные стопоры. Они нужны, чтобы зафиксировать коленвал в одном положении. То есть в верхней мертвой точке первого цилиндра. Небольшие детали позволяют поставить механизм ГРМ по меткам, то есть в правильном положении.
Стараясь сделать работу быстрее, мастера «забывают» об этих запчастях. Быстро меняют «слесарку» и приступают к сборке мотора. Итог — попытка его завести заканчивается либо тем, что агрегат не желает работать, либо вообще его полной поломкой.
Приходится разбирать «движок» второй раз и повторять процедуру. Что же произошло? Сложилась ситуация, когда после замены даже одного натяжителя цепи весь механизм чуть сместился и фазы перескочили буквально на долю миллиметра. Этого достаточно, чтобы мотор перестал подавать признаки жизни. Так что следите за тем, чтобы мастера обязательно использовали эти самые стопоры.