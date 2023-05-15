Как при замене цепи ГРМ мастера в сервисе гробят двигатель

А бывает, проблемы настигают сразу. Их причины в халатности или спешке. Дело в том, что при такой работе обязательно использовать специальные стопоры. Они нужны, чтобы зафиксировать коленвал в одном положении. То есть в верхней мертвой точке первого цилиндра. Небольшие детали позволяют поставить механизм ГРМ по меткам, то есть в правильном положении.

Стараясь сделать работу быстрее, мастера «забывают» об этих запчастях. Быстро меняют «слесарку» и приступают к сборке мотора. Итог — попытка его завести заканчивается либо тем, что агрегат не желает работать, либо вообще его полной поломкой.

Приходится разбирать «движок» второй раз и повторять процедуру. Что же произошло? Сложилась ситуация, когда после замены даже одного натяжителя цепи весь механизм чуть сместился и фазы перескочили буквально на долю миллиметра. Этого достаточно, чтобы мотор перестал подавать признаки жизни. Так что следите за тем, чтобы мастера обязательно использовали эти самые стопоры.