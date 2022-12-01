Жулики нашли новый способ наглого обмана автовладельцев на АЗС

Вот вам очередной способ «экономии» бензина и дизтоплива, применяемый некоторыми заправочными станциями! Грубо говоря, он заключается в организации «дырочки» в топливном шланге колонки.

Суть «фокуса» сводится к тому, что когда топливо в горловине бака машины (по любой причине) поднимается до носика заправочного пистолета, происходит автоматическая отсечка подачи. Известно, что небольшая часть топлива при этом — что-то около сотни граммов, — сливается из колонки обратно в хранилище. Чем больше происходит отсечек в процессе заправки автомобиля, тем больше таких «сливов» уже оплаченного клиентом горючего.

Естественным путем этот эффект возникает лишь в случае, когда бензобак уже почти полон. Либо если в его горловине возникают воздушные пробки, мешающие движению топлива. Например, при неработающем клапане горловины, отвечающем за свободный выход воздуха из бака. Но далеко не все клиенты-автовладельцы заправляются «до полного». И нерабочий клапан — тоже достаточно редкая штука. Следовательно, перед хитреньким торговцем бензином стоит задача искусственно увеличить количество отсечек-срабатываний пистолета, чтобы больше топлива отправлялось обратно в цистерну.