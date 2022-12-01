Жулики нашли новый способ наглого обмана автовладельцев на АЗС

Вот вам очередной способ «экономии» бензина и дизтоплива, применяемый некоторыми заправочными станциями! Грубо говоря, он заключается в организации «дырочки» в топливном шланге колонки.
Суть «фокуса» сводится к тому, что когда топливо в горловине бака машины (по любой причине) поднимается до носика заправочного пистолета, происходит автоматическая отсечка подачи. Известно, что небольшая часть топлива при этом — что-то около сотни граммов, — сливается из колонки обратно в хранилище. Чем больше происходит отсечек в процессе заправки автомобиля, тем больше таких «сливов» уже оплаченного клиентом горючего.
Естественным путем этот эффект возникает лишь в случае, когда бензобак уже почти полон. Либо если в его горловине возникают воздушные пробки, мешающие движению топлива. Например, при неработающем клапане горловины, отвечающем за свободный выход воздуха из бака. Но далеко не все клиенты-автовладельцы заправляются «до полного». И нерабочий клапан — тоже достаточно редкая штука. Следовательно, перед хитреньким торговцем бензином стоит задача искусственно увеличить количество отсечек-срабатываний пистолета, чтобы больше топлива отправлялось обратно в цистерну.
Это легко устроить. Достаточно организовать подсос воздуха в заправочный шланг топливораздаточной колонки. Для этого в него интегрируют небольшой обратный клапан — так, чтобы не бросался в глаза. Он пропускает воздух внутрь шланга, но не выпускает наружу топливо. Когда колонка начинает качать по нему бензин или солярку, через клапан в поток горючего попадает струя воздуха. Оказавшись уже в горловине бака автомобиля, он сбивается там в воздушные пробки, из-за которых и происходят отсечки заправочного пистолета.
Вуаля! С каждой заправившейся таким образом машины можно «сэкономить» литр-полтора горючего. Разумеется, такой метод практикуют не наемные работники АЗС, а ее владельцы. И на столичном МКАД подобными «фокусами» никакая бензоколонка баловаться не будет. Но на трассах в отдаленных от мегаполисов регионах, куда нечасто заглядывают контролеры, а заправляться вынуждены все местные и транзитные авто, подобная уловка работает и дает неплохую прибавку к доходам владельцев жульнических АЗС.