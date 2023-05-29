Три веские причины регулярно проверять развал-схождение колес

Долгие годы на российского водителя пытались «натянуть» европейские ценности: экология, снижение расходов, безопасность. Сработало настолько успешно, что под общим соусом непринятия (у половины ремень за спинкой сидения, у другой — заглушен) мы позабыли даже о нужных операциях. Глаз замылился, так сказать. А ведь в череде бесполезных и откровенно глупых советов порой проскакивало и действительно важное, стоящее. Особенно для наших многострадальных дорог и направлений: речь о проверке и настройке развала-схождения.
Ямы и стыки, асфальтовые «лежачие полицейские» и колдобины не уживаются с низкопрофильной резиной и огромными колесными дисками. Периодически встречается такой «изюм», что страдают даже внедорожники. Далеко от Москвы уезжать не надо. Резкие и сильные удары идут прямиком в подвеску и только после «транслируются» на кузов, вызывая гнев всех обитателей салона. В итоге первым делом сбиваются углы установки колес, которые, собственно, и нужно выставлять на стенде у мастера.
А теперь определим — без европейских ценностей — реальную причину необходимости этого процесса. Даже целых три.
Криво стоящие колеса — это повышенный износ шин. Если быть точнее, то покрышек хватит на сезон при регулярной эксплуатации автомобиля. Пятнадцати тысяч километров пробега достаточно, чтобы полностью, до дыр, укатать «круглую». С учетом нынешних цен — это слишком даже для обладателей бюджетных машин с маленькими и доступными радиусами. Те же, кто богат шикарными низкопрофильными шинами, каждая из которых обходится в 20 000 — 30 000 рублей, такой роскоши себе позволить просто не могут.
Второй важный «исход» — ступичные подшипники. Даже на «Жигуль», дай Бог ему долгих лет, их замена с деталями и работой переваливает за 5000 рублей на одну ось. На иномарку — минимум «десяточка». А если производитель решил, что подшипники «обновляются» только целиком, вместе со ступицей… Короче говоря, сход-развал дешевле. В разы.
Третий пункт — расход топлива. Сбитые настройки подвески гарантируют минимум «плюс литр» на каждой сотне. Тысяча километров — 500 рублей сверху. Шесть тысяч — сход-развал окупился. Десять тысяч — принес прибыль. Тактично промолчу, что у львиной доли внедорожников необходимо также постоянно смазывать развальные болты, чтобы они не прикипели. Безопасность, управляемость и возможность ехать быстрее — чистый бонус, приятное послевкусие, так сказать.
Да и ремень, кстати, тоже лучше пристегнуть как положено — подушка безопасности весьма непредсказуема: может «прилететь» в любую часть болтающегося в кресле тела.