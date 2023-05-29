Три веские причины регулярно проверять развал-схождение колес

Долгие годы на российского водителя пытались «натянуть» европейские ценности: экология, снижение расходов, безопасность. Сработало настолько успешно, что под общим соусом непринятия (у половины ремень за спинкой сидения, у другой — заглушен) мы позабыли даже о нужных операциях. Глаз замылился, так сказать. А ведь в череде бесполезных и откровенно глупых советов порой проскакивало и действительно важное, стоящее. Особенно для наших многострадальных дорог и направлений: речь о проверке и настройке развала-схождения.

Ямы и стыки, асфальтовые «лежачие полицейские» и колдобины не уживаются с низкопрофильной резиной и огромными колесными дисками. Периодически встречается такой «изюм», что страдают даже внедорожники. Далеко от Москвы уезжать не надо. Резкие и сильные удары идут прямиком в подвеску и только после «транслируются» на кузов, вызывая гнев всех обитателей салона. В итоге первым делом сбиваются углы установки колес, которые, собственно, и нужно выставлять на стенде у мастера.

А теперь определим — без европейских ценностей — реальную причину необходимости этого процесса. Даже целых три.