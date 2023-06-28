Как пластиковые детали на колесных дисках доводят водителей до отчаяния

Небольшие ступичные колпачки идут в комплекте с литыми дисками — на них, как правило, размещают логотип фирмы-изготовителя или марку автомобиля. Если говорить о практической пользе, то такая деталь защищает ступичную гайку от попадания грязи и различных нечистот, что, как следствие, предотвращает и ржавчину. Последняя может стать действительно большой проблемой: в худшем случае открутить гайку — скажем, для замены ступицы — будет просто невозможно.
Однако из-за тряски колпачки регулярно вылетают, и на дешевых машинах порой это превращается в настоящую болезнь. Чаще всего дело в том, что ломается один из пластиковых фиксаторов, и тут, к сожалению, ничего не поделать. Нужно менять детали на те, что продают с металлическим кольцом. Решение более надежное, потому как кольцо работает враспор и плотно закрепляет запчасть. Хотя и оно со временем ослабевает.
Тогда можно заменить «уставшую» железку. Для этого берем кусок двухмиллиметровой проволоки, наматываем ее на обычную трубу и бокорезами накусываем колечки. Их диаметр должен быть чуть больше внутреннего диаметра колпачка — например, для LADA Vesta он равен 48 мм. Вставляем по паре «кругляшков» в колпачок и все — больше он не вылетит.
С крупными колпаками, которые ставят на стальные или штампованные колеса, сложнее. Если один такой «оторвется», то он вполне может попасть в другую машину. А это — ДТП с вызовом сотрудником ГИБДД и потерей времени на оформление.
Чтобы этого не произошло, водители скрепляют диск и колпак пластиковыми стяжками. Другой вопрос, что подобный «колхоз» виден сразу. Да и при проколе колеса хомуты надо будет срезать, дабы получить доступ к болтам. А потом грязные колпаки еще и класть в багажник.
И хорошо, что есть более практичное и «чистое» решение. Сначала надо снять стальное фиксирующее кольцо, удалить с него ржавчину и покрасить — так оно не лопнет в будущем. Дальше осматриваем пластиковые «лапки» крепежа: можно пролить на каждую горячую воду из чайника, отогнуть, а затем сполоснуть холодной водой — лапки останутся в отогнутом состоянии. Затем устанавливаем на место фиксирующее кольцо и все: колпаки будут крепко держаться и с наибольшей долей вероятности не вылетят во время поездки.