Как безболезненно снять прикипевшее колесо

Беда не приходит одна: случайный гвоздь, вежливо брошенный на дорогу саморез или простая кочка выявили не только износ покрышки, но и невероятной крепости сплав литого диска со ступицей. Снять колесо, сколько ни долби по нему молотком, не выходит. Машина раскачивается на домкрате, норовит упасть, сил в руках не прибавляется, а колесо, словно воз из басни, и «ныне там». Неужто вызывать эвакуатор, начиная отсчет самого дорого шиномонтажа в жизни?

Сгоряча не стоит принимать решений. Никаких. Поэтому вспомним: для того, чтобы разомкнуть соединение, нужно его либо резко остудить, что выглядит весьма непросто на летней обочине, либо — напротив, нагреть. С последним действом надо быть весьма аккуратным.

Во-первых, тормозные механизмы и трубки за такое вмешательство спасибо не скажут. А во-вторых, литой диск к температурам газовой горелки тоже не готов. И речь отнюдь не про внешний вид. Как же нагреть, ничего не испортив?