Как безболезненно снять прикипевшее колесо

Беда не приходит одна: случайный гвоздь, вежливо брошенный на дорогу саморез или простая кочка выявили не только износ покрышки, но и невероятной крепости сплав литого диска со ступицей. Снять колесо, сколько ни долби по нему молотком, не выходит. Машина раскачивается на домкрате, норовит упасть, сил в руках не прибавляется, а колесо, словно воз из басни, и «ныне там». Неужто вызывать эвакуатор, начиная отсчет самого дорого шиномонтажа в жизни?
Сгоряча не стоит принимать решений. Никаких. Поэтому вспомним: для того, чтобы разомкнуть соединение, нужно его либо резко остудить, что выглядит весьма непросто на летней обочине, либо — напротив, нагреть. С последним действом надо быть весьма аккуратным.
Во-первых, тормозные механизмы и трубки за такое вмешательство спасибо не скажут. А во-вторых, литой диск к температурам газовой горелки тоже не готов. И речь отнюдь не про внешний вид. Как же нагреть, ничего не испортив?
Ответ прост: кипяток. Да, температуры кипящей воды может оказаться достаточно, чтобы разлучить колесо и ступицу. Вскипевший чайник нужно опорожнить точно на сочленение, после чего постучать и побить, желательно молотком и через дощечку. Так можно не бояться за состояние диска, но приложить максимум усилий «по адресу». Однако подложить запаску под кузов все же стоит — береженого Бог бережет.
Не получилось с первого раза? Получится со второго — горячей воды в России много. Как показывает практика и собственный горький опыт, двух-трех заходов вполне достаточно, чтобы «круглое» начало отходить. Ну а дальше уже дело техники: запаска, «шинка», мастерок. Главное, вынести из произошедшего два верных вывода: не торопиться и всегда выбирать превентивный ремонт. Он значительно дешевле восстановления «по факту».
Проблем с колесом не произошло, будь владелец автомобиля или шиномонтажник чуть опытнее и щедрее: медная смазка, которой стоит обрабатывать и диск, и ступицу во время каждого шиномонтажа, позволяет навсегда забыть о «танце с бубнами» в конкретной ситуации. Стоит недорого, работает исправно. Смело берите на вооружение.