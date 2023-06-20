К каким крайне неприятным последствиям приведет покраска тормозных суппортов

Как правило, «красоту» обычно наводят подержанным «железным коням». Для этого в магазине покупают аэрозольный баллончик или просто банку краски с кисточкой. При этом неопытные граждане нередко ошибаются и приобретают не термостойкий «колор». О последствиях расскажем ниже.

Вообще же, подобный уход за тормозной системой довольно полезен. Ведь если машина немало пробежала, суппорта обильно покрываются грязью и на них появляется ржавчина. Покраска позволяет очистить детали от рыжих пятен и предотвратить их образование в будущем. Однако очень важно то, как выполняется работа.

Кажется, что все очень просто. Поддомкратил машину, снял колесо, почистил и обезжирил суппорт, нанес краску, дал высохнуть. Вот и все. Это и подкупает. Потому в гаражных мастерских часто диск накрывают простой газетой, берут в руки баллончик, и за пять минут «спортивные» механизмы готовы. Можно хоть на соревнования ехать. Вот тут и возникают проблемы.