К каким крайне неприятным последствиям приведет покраска тормозных суппортов

Как правило, «красоту» обычно наводят подержанным «железным коням». Для этого в магазине покупают аэрозольный баллончик или просто банку краски с кисточкой. При этом неопытные граждане нередко ошибаются и приобретают не термостойкий «колор». О последствиях расскажем ниже.
Вообще же, подобный уход за тормозной системой довольно полезен. Ведь если машина немало пробежала, суппорта обильно покрываются грязью и на них появляется ржавчина. Покраска позволяет очистить детали от рыжих пятен и предотвратить их образование в будущем. Однако очень важно то, как выполняется работа.
Кажется, что все очень просто. Поддомкратил машину, снял колесо, почистил и обезжирил суппорт, нанес краску, дал высохнуть. Вот и все. Это и подкупает. Потому в гаражных мастерских часто диск накрывают простой газетой, берут в руки баллончик, и за пять минут «спортивные» механизмы готовы. Можно хоть на соревнования ехать. Вот тут и возникают проблемы.
Если на краске сэкономили и купили не термостойкую, то, нагреваясь от частых торможений, она начинает облазить. Ее куски могут попасть между колодкой и диском, что на секунду ухудшит эффективность замедления. Этого бывает достаточно для легкой аварии, скажем, в городской пробке.
А иногда «колор» наносят слишком густым слоем. В итоге нарушается теплопроводность механизмов. Они нагреваются и могут «поплыть» при попытке осадить «железного коня». Часто подобное происходит в летнюю жару.
Если же при проведении работ поверхность плохо обезжирили, то влага и ржавчина со временем как бы поднимают окрашенный слой. Суппорт начинает подклинивать, а колодки плохо передвигаться по направляющим. В результате внутренние расходники стираются быстрее внешних. Итог печален — замена всего механизма в сборе.
Так что перед работой обязательна полная разборка узлов на всех колесах. Затем необходима тщательная чистка и только потом покраска. Что касается самой краски, то подойдет специальная порошковая. Вот поэтому все работы лучше делать в сервисе, где есть необходимое оборудование и опытные мастера.