К каким крайне неприятным последствиям приведет покраска тормозных суппортов

Фото: Drive2.ru (Teroru)
Немало автолюбителей, желая придать своей машине модный и спортивный вид, красят тормозные суппорты. Цвета обычно яркие и сразу бросаются в глаза. Действительно, внешне машина становится интереснее, но мало кто знает, что такой тюнинг может повлечь за собой довольно серьезный ремонт. Почему, объясняет портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Как правило, «красоту» обычно наводят подержанным «железным коням». Для этого в магазине покупают аэрозольный баллончик или просто банку краски с кисточкой. При этом неопытные граждане нередко ошибаются и приобретают не термостойкий «колор». О последствиях расскажем ниже.

Вообще же, подобный уход за тормозной системой довольно полезен. Ведь если машина немало пробежала, суппорта обильно покрываются грязью и на них появляется ржавчина. Покраска позволяет очистить детали от рыжих пятен и предотвратить их образование в будущем. Однако очень важно то, как выполняется работа.

Кажется, что все очень просто. Поддомкратил машину, снял колесо, почистил и обезжирил суппорт, нанес краску, дал высохнуть. Вот и все. Это и подкупает. Потому в гаражных мастерских часто диск накрывают простой газетой, берут в руки баллончик, и за пять минут «спортивные» механизмы готовы. Можно хоть на соревнования ехать. Вот тут и возникают проблемы.

Фото: Drive2.ru (vbrjkf1982)

Если на краске сэкономили и купили не термостойкую, то, нагреваясь от частых торможений, она начинает облазить. Ее куски могут попасть между колодкой и диском, что на секунду ухудшит эффективность замедления. Этого бывает достаточно для легкой аварии, скажем, в городской пробке.

А иногда «колор» наносят слишком густым слоем. В итоге нарушается теплопроводность механизмов. Они нагреваются и могут «поплыть» при попытке осадить «железного коня». Часто подобное происходит в летнюю жару.

Если же при проведении работ поверхность плохо обезжирили, то влага и ржавчина со временем как бы поднимают окрашенный слой. Суппорт начинает подклинивать, а колодки плохо передвигаться по направляющим. В результате внутренние расходники стираются быстрее внешних. Итог печален — замена всего механизма в сборе.

Так что перед работой обязательна полная разборка узлов на всех колесах. Затем необходима тщательная чистка и только потом покраска. Что касается самой краски, то подойдет специальная порошковая. Вот поэтому все работы лучше делать в сервисе, где есть необходимое оборудование и опытные мастера.

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20 июня 2023
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